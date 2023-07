Així es repartirà les conselleries el futur govern del Consell Comarcal

A menys de 24 hores per la celebració del ple de constitució del(CCB), les quatre forces polítiques que el lideraran van fer oficial la seva entesa a través d'una roda de premsa conjunta al convent de Sant Francesc. En la compareixença, els quatre representants que han compartit els detalls de l'acord,(ERC),(Junts),(CUP) i(Més x Gironella), han exposat a més quin serà el nou organigrama de l'equip de govern, que es pot sintetitzar enAl capdamunt, la persona que ocupi la presidència (Caballé fins a l'inici del 2025 i Masanas posteriorment) liderarà les àrees de. Tanmateix, tant Caballé com Masanas seran els consellers al càrrec d'altres carteres durant la totalitat del mandat. Pel de Junts, seran les de, mentre que el republicà s'ocuparà de, on David Font serà el conseller adjunt, i, amb el cupaire Eduard Subirana d'adjunt. Val a dir, a més, que mentre l'un sigui a la presidència,Els següents noms principals del futur equip de govern són els de Sebastià Prat i Lluís Vall que, a més de presidir també de forma compartida l', ostentaran el càrrec derespectivament del CCB. Així mateix, Prat liderarà les àrees d', i, mentre que Vall encapçalarà les carteres de, i(en aquesta conselleria, tindrà la republicana Raquel Sala d'adjunta)., per tal que hi hagi un conseller de cada color a les vicepresidències en tot moment. Els seus titulars seranprimer idesprés. A més, el de Junts també s'ocuparà de la cartera de, amb Adrià Soler d'adjunt, i, amb David Font d'adjunt. Per la seva banda, l'alcalde de Vilada serà el responsable de les àrees de Polítiques d'i d'Però encara hi ha més àrees i consellers., d'ERC, estarà al capdavant de les conselleries de, i, de la CUP, liderarà la cartera de. La republicanaencapçalarà les àrees d', amb Josep Parera d'adjunt, i, amb Queralt Tor d'adjunta. I, finalment, la conselleria deestarà comandada per, amb Gemma Subirana d'adjunt.