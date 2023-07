El Mercat Medieval tornarà a omplir Bagà de parades d'artesania, demostracions d'oficis i espectacles

Castells i música per complementar

Els cops de mall del ferrer, la traça dels artesans de l'espart i els consells de bellesa dels venedors d'ungüents d'origen natural tornaran a inundaraquest dissabte, 15 de juliol, amb motiu del. La mostra es podrà visitar entre lesal llarg del nucli antic de la vila i, a més, també s'han programat un seguit d'actes en paral·lel per complementar l'oferta.El moll de l'os de la jornada serà el Mercat com a tal.de venda d'artesania variada, des d'una oferta gastronòmica local i de fora, a peces de roba i complements, joguines de fusta i productes de cosmètica, entre altres. En aquests mateixos carrers, que estaran degudament ambientats amb el fil medieval, també seran un gran atractiu les, amb fusters, ferrers, artesans de l'espart i pintors, principalment.Per amenitzar la jornada i oferir una experiència en primera persona, l'també ha organitzat diferents tallers participatius aptes per a totes les edats,, així com posarà a disposicióa la plaça Catalunya. I, per mantenir els estómacs feliços, també es disposaran food trucks.Tot i el context medieval de la jornada, la celebració a Bagà també amplia l'oferta amb accions en paral·lel, com unaa partir de les 12.00 hores. Serà a la plaça Galceran de Pinós, i comptarà amb les actuacions delsi els. De fet, la colla berguedana serà la responsable d'un dinar popular, a les 14.30 hores sota el Pont de la Vila, que constarà d'una fideuà i beguda (també una opció vegetariana) per 5 euros . Posteriorment, es durà a terme un concert de folk ambAra bé, el dia abans del Mercat, el 14 de juliol, tindrà lloc el primer concert a la comarca en el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP). Serà a l'a les 20.00 hores, amb el concert d', una coproducció del Festival de Pasqua de Cervera i el FeMAP que recrea el variat i contrastat alineament litúrgic de la festa de Santa Isabel de Portugal, la magnificència del so i l'esplendor àulic del segle XVIII de la Capella Reial i Patriarcal de Lisboa. Aquesta actuació es comptarà amb una proposta complementària: una visita guiada per descobrir el passat medieval de la vila de Bagà, recorrent el centre històric del poble,