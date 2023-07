Aquests són els 10 racons més emblemàtics de Berga

Santuari de Queralt

Santuari de Queralt Foto: Turisme Berga



Portal de Santa Magdalena

El Portal de Santa Magdalena Foto: Turisme Berga



Castell de Sant Ferran

El Castell de Sant Ferran Foto: Turisme Berga



Sant Quirze de Pedret

L'església de Sant Quirze de Pedret Foto: Turisme Berga



Convent de Sant Francesc

El claustre de Sant Francesc Foto: Ajuntament de Berga



Molí de la Sal

El Molí de la Sal Foto: Turisme Berga



Antic Hospital

El mural de La Patum a la façana de l'Hospital Vell Foto: Wikimedia Commons / EliziR



Els safareigs

El safareig de la Pietat Foto: Turisme Berga



Parc del Lledó

El Parc del Lledó de Berga Foto: Turisme Berga



Sant Bartomeu de la Valldan

Sant Bartomeu de la Valldan Foto: Turisme Berga

, comarca ubicada a l'extrem nord de la província de Barcelona. Una comarca amb pobles que t'enamoraran. Alçada als peus de, la ciutat compta amb dues realitats urbanístiques molt distingides:, que daten del segle XIV i està conformada per carrers estrets i desnivells pronunciats; i les vies i places que es s'han anat constituïnt. De l'autenticitat del Barri Vell a la contemporaneitat dels passejos.Coneguda arreu de Catalunya per una de les festes més emblemàtiques del territori,, tots els ímputs de la seva ubicació i història han deixat un seguit d'i indispensables de recórrer si es visita la ciutat més enllà dels dies de Corpus, que és quan se celebra la festa berguedana per excel·lència. Nació Berguedà et convida a descobrir elsEn aquest cas, val la pena començar la casa per la teulada i iniciar la visita a Berga des del capdamunt de la, desplaçant-nos al Santuari dedicat a aquesta mare de déu. A més de l'església, construïda al segle XVIII, també formen part del conjunt de l'espai sagrat l'edifici de l'hostatgeria i la Cova de la Troballa (on, segons la llegenda, es va trobar la imatge de la mare de déu al segle XIV)., amb una postal única de tota la ciutat, la silueta de Montserrat al fons i l'embassament de la Baells a l'abast. De fet, el camí fins al Santuari, que transcorre per un bosc frondós, també compta amb d'altres espais molt recomanables de fer-hi aturada, com la, elo l'església deSituat entre eli la, el nom d'aquest portal baixmedieval (l'únic que es conserva a la ciutat) no és cap sorpresa. De fet, la nomenclatura es deu adedicada a aquesta verge. Des de fa uns anys, però, la part superior del Portal de Santa Magdalena s'ha transformat i adaptat per acollir-hi un habitatge. La principal particularitat d'aquesta construcció és que: un arc de mig punt per un costat, i un arc rebaixat per l'altre. Tingui l'aspecte que tingui, el Portal dona pas a una, referent al Barri Vell i durant les festes populars como, més recentment, laElpresideix Berga (amb el permís de Queralt). S'estima que la fortificació va ser eli, al llarg dels anys, va tenir un paper fonamental en la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió espanyola i les guerres carlines del segle XIX. La fortificació ha patit arranjaments amb el pas dels segles i especialment, va fer un, que van donar pas a la construcció de residències particulars i un establiment turístic. L'any 1985, el Castell va anar a mans del Consell Comarcal del Berguedà. A més, per completar la visita des del punt de vista de la fortificació, també és recomanable fer passada per la, darrer vestigi a la serra de la Petita i que servia per fer guaita.La següent recomanació té trampa. I és que, malgrat que és de fàcil accés des de Berga, l'església romànica deestà ubicada al. Sigui com sigui, és un d'aquells espais indispensable quan es visita la ciutat o la comarca. L'accés mateix ja és bucòlic, ja que el camí travessa el, un pont gòtic format per uni tres més de mig punt, irregulars i rebaixats, que fan d'aquesta construcció un element únic. A més, passa per sobre el, el qual ofereix un espai de bany i oci perfecte per l'època estival. En tot cas, tornant a Sant Quirze de Pedret, al seu interior s'han reproduït lesque, avui dia, es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Com l'Orant de Pedret,L'actual aspecte de l'és fruit d'una reconstrucció inaugurada el 1962, en estil neogòtic. La primera fundació franciscana a la ciutat, però, data de 1239. Des de la seva reconstrucció, l'espai va ser seu, durant molts anys, d'una escola de formació professional, aprofitant les dependències del convent. Ara, està cedit a l'Ajuntament de Berga per part dels franciscans, i s'hi ha ubicat el, un equipament imperdible per tal de gaudir i descobrir la festa més enllà del Corpus. Així mateix, la planta baixa del convent també acull altres mostres temporals i elsol donar lloc a presentacions i celebracions diverses.Al bell mig de la ciutat de Berga se situa elque, com es mostra a la seva mateixa façana, va ser construit l'any 1651 (tot i que es creu que ja podia haver estat alçat amb anterioritat). La construcció manté l'estructura original, fent cantonada entre la placeta Ciutat, la plaça Maragall i el carrer dels Àngels. Abans de molí de sal, d'on va prendre el nom, va servir de. Així, tot i que avui dia el seu aspecte no disti del d'un edifici d'habitatges, al seu interior i a la part posterior es conserven elements que fan de. Sigui com sigui, la seva estructura exterior és prou atractiva com per ser part d'un recorregut pel centre de la ciutat. De fet, aquest edifici és un dels dotzede Berga que il·lustren un calendari amb aquest fil conductor, on també s'hi poden trobar els Jutjats Vells, Can Gironella, l'Ajuntament de Berga o la Casa de Correus.L'edifici de(també conegut com Hospital Vell) es troba a la plaça Doctor Saló. Va ser fundat a inicis del segle XIV com a hospital de pobres, i va operar fins el 1981, quan el centre es va traslladar a les instal·lacions actuals. L'edifici acull les seus dede la ciutat i la comarca i, fins fa no gaire, també era la seu del(ara és al Convent de Sant Francesc). A més, a la planta baixa, s'hi ubiquen les dependències de la. I, per què és un punt d'interès a la ciutat?, obra de, s'hi va instal·lar el. Fet amb, s'hi representende la festa berguedana, i pot ser un altre tast més enllà del Corpus.Berga conservaque, fins fa no tant de temps, s'utilitzaven de forma recurrent. Es tracta del de la(carrer Callissot de la Gratella), el del(passeig del Lledó)i el de la(carrer de la Pietat). El darrer és el més antic de tots, d'època medieval. L'Ajuntament els va restaurar fa uns anys per tal que locals i visitants poguessin entendre una mica més com era laElés el més gran de Berga (té una extensió aproximada de tres hectàrees). A banda d'un, el parc destaca pel seua l'aire lliure que permet acollir actuacions i actes de diversa tipologia. La darrera gran remodelació es va fer el 1983, recuperant elements característics com. Ara bé, al parc també s'han anat fent altres millores com la instal·lació d'un. Sens dubte, el Parc del Lledó és una aposta infal·lible per tots aquells que busquinAquesta petita església (té una sola nau) està al peu del, que uneix Berga i Avià. Es tracta d'un recorregut apte per a tothom i força popular entre els locals. L'església deés romànica i data del segle XIII, tot i que s'hi van fer reformes significatives als segles XVI al XVIII. La darrera intervenció va ser el, que es va restaurar i es va ampliar amb un, fàcilment reconeixible a la vista. D'aquesta capella també en destaca l'que presideix la porta d'accés.