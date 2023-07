La CGT del Berguedà, acusació particular contra una empresa de Berga per suposada explotació laboral

La CGT del Berguedà és l'acusació particular contra Confeccions Busa, una empresa del sector del tèxtil de Berga, per un presumpte delicte d'explotació laboral contra les seves treballadores. El procediment es va engegar fa tot just un any, quan vuit afectades, totes elles dones sense papers, van posar en coneixement dels fets al sindicat, el qual va denunciar la situació davant d'Inspecció de Treball.



Així ho ha explicat, a les portes del Jutjat de Berga, el secretari general de la CGT del Berguedà, Josep Cara. Allà, una desena de persones, entre afiliats al sindicat i treballadores afectades, han esperat a l'arribada de la responsable de l'empresa, que aquest dimecres havia de prestar declaració. "Les feia treballar moltes hores, sense cap garantia, ni dret laboral. No tenien un calendari laboral i treballaven sense seguir el conveni", ha posat de manifest Cara, que ha exposat que "inclús les feia netejar la seva furgoneta o anar a netejar casa els seus sogres".

El secretari general ha emfatitzat la "situació de vulnerabilitat" que patien les treballadores, les quals, assegura, per la seva situació legal, no s'atrevien a fer el pas de denunciar la situació. "", ha reivindicat Cara, que ha incidit que "". Així, l'empenta que va conduir les treballadores a destapar la seva situació va ser la retribució salarial que percebien, ja que segons el sindicat: "Quan no podien més i exigien el seu sou,, en funció de la insistència de cadascuna".D'aquesta manera, després que la CGT posés les denúncies a Inspecció de Treball i també denunciés els fets a la Fiscalia Provincial de Barcelona, aquesta. Paral·lelament, el cas també s'està desenvolupant al Jutjat Social de Manresa, pel que fa al deute econòmic respecte de les retribucions, amb judicis previstos pel febrer i l'abril del 2024.La setmana passada, van presentar declaració sis de les vuit treballadores, ii presumpta autora dels delictes. Es tracta, doncs, de la fase d'instrucció inicial. No obstant això, la propietària de Confeccions Busa no ha pogut ni tan sols accedir a l'edifici del Jutjat de Berga en, per la qualSegons ha explicat la seva defensa posteriorment, la declaració s'ha suspès per la indisposició de l'acusada, que. Així, i tot i "respectar la llibertat d'expressió" del sindicat, la defensa ha posat de manifest que la propietària de l'empresa. Amb tot, la defensa al·lega que cal que l'acusada "pugui exercir el seu dret a declarar i explicar-se", en una nova citació que, donat que l'agost no és hàbil, no es preveu fins al setembre.