Puig‑reig aprova per unanimitat el nou cartipàs municipal

L'ha aprovat per unanimitat la nova organització de les àrees de govern, les regidories del. Els sis membres de l'equip de govern treballaran amb diferents graus de dedicació i, conseqüentment, rebran una retribució proporcional. L'única persona que treballarà amb unaal consistori serà l'alcaldessa,, que percebrà un salari de. Serra serà la responsable de l'àrea d'alcaldia, amb les carteres de Governació, Recursos humans, Relacions institucionals, Urbanisme i Educació.Amb una dedicació del 50% hi haurà tres regidors del nou equip de govern:, que estarà al capdavant de l'àrea de millora urbana amb les regidories d’Habitatge, Serveis millora urbana i Patrimoni;, que liderarà Joventut, Esports i Participació ciutadana; i, nou responsable de les regidories de Sostenibilitat i transició energètica, Medi ambient i entorn natural, Territori i entorn rural, Comunicació i noves tecnologies i Seguretat ciutadana.Per la seva banda,, que no té dedicació assignada, serà el responsable de l'àrea de promoció econòmica i cultural, al capdavant de les regidories de Gestió econòmica, Promoció econòmica, Comerç i Turisme, i Cultura. En aquest cas, Vila, només tindrà retribució per assistència als plens i a les juntes de govern. I, finalment,, amb una dedicació del 75%, es farà responsable de les regidories d'Atenció a les persones, Salut i prevenció, Civisme i mediació, Entitats i festes, Polítiques d'igualtat i drets humans.Paral·lelament, i encara pel que fa a l'organització d'aquest mandat, també s'ha fixat que els regidors i regidores de la corporació local que no tenen ni dedicació exclusiva ni parcial, rebran per l'assistència efectiva, en concepte d'indemnització per l'exercici de les tasques públiques,. Finalment, s'ha establert que les sessions plenàries tindran lloc el darrer dijous de mes, a les 19.30 hores, mentre que les juntes de govern seran el primer i el tercer dijous de cada mes.