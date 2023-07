La música de Mike Oldfield sonarà a Cal Pons amb l’orquestra Opus One

Per què a Puig-reig?

Els temes desonaran al bosquet deaquest divendres, 14 de juliol. Serà a les 21.00 hores, en un concert especial i gratuït a Puig-reig que oferirà l'orquestra, i una de lesde gaudir d'aquest concert a Catalunya. I és que la formació girarà aquest espectacle delper tot l'Estat i Portugal, i farà parada a Puig-reig després d'haver fet servir el municipi com adurant els mesos de maig i juny.Opus One és una orquestra, per commemorar el mig segle de la publicació del seu primer àlbum en solitari: Tubular Bells, una obra mestra de la música contemporània. El grup musical oferirà a Puig-reig una interpretació acurada, sense anacronismes i amb el. Juntament amb Tubular Bells, Opus One tocaràoferint una selecció de cançons dels àlbums Five Miles Out, Crises, Discovery, Islands, Earth Moving i Heaven's Open com To France, Foreign Affair, Family Man, Ireland’s Eye o Moonlight Shadow, entre d’altres.El regidor de Cultura,, i el regidor sortint,, han assegurat quetenint en compte que farà parada per una trentena de capitals de l'Estat i Portugal. "Aquest espectacle, de música i llums tindrà lloc en un entorn extraordinari a l'aire lliure, com és el bosquet de Cal Pons, esdevenint la", han assegurat.Jesús Subirats ha relatat que la formació buscava un espai ampli per poder fer els assajos de l'espectacle. "Van trucar a la porta de l'Ajuntament i, després de diverses converses i recerques,", ha afegit. Els membres d'Opus One, com a agraïment d'aquesta cessió de l'espai,al municipi que els ha acollit.