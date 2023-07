El comerç berguedà es dinamitza a l'estiu amb cinc jornades d'activitats al carrer i un joc de pistes sobre art

Un joc de pistes amb fil artístic

Lluís Vall, Eva Gorchs i Jessica Simon, provant un dels codis del joc Foto: Lídia López

La(FCB), amb la col·laboració de l'(ADB), engega una campanya per dinamitzar el comerç local durant l'estiu. La iniciativa, que compta amb una dotació global de 20.000 euros, disposa de dues propostes diferenciades: Volteja l'estiu, un seguit d'accions en diferents municipis al llarg del juliol i l'agost; i un joc de pistes amb les obres de Joan Ferrer de fil conductor."L'objectiu de la campanya és", ha declarat el president de l'ADB,, que s'ha mostrat confiat que ambdues propostes serviran perquè "la gent surti al carrer i". En aquesta ocasió, les poblacions que, mitjançant la participació dels seus consistoris, s'han sumat a la iniciativa sónLa primera branca de la campanya, tal com ha compartit la vicepresidenta de l'FCB,, és, un programa d'activitats que tindran lloc al carrer per tal de fer més distesa l'experiència de compra als clients i animar-los a visitar els establiments. La primera jornada prevista és el, amb diferents accions previstes entre les 18.00 i les 21.00 hores al llarg del passeig de la Pau, el carrer Major i el Vall. En concret, es durà a terme un espectacle itinerant, una acció d'animació i l'actuació d'un DJ. La següent acció serà a, amb el mateix horari que la primera jornada. En aquesta ocasió, es desenvoluparà un taller de circ, un monòleg i un espectacle d'acrobàcies.L'avinguda Catalunya deentre les 20.00 i les 23.00 hores, amb un espectacle de circ itinerant que coincidirà amb les gangues a la vila. Amb aquesta mateixa jornada es durà a terme a, que acollirà una desfilada malabarista, una xaranga participativa i un cercle de percussió entre les 18.00 i les 21.00 hores. Finalment,, de les 18.00 a les 21.00 hores, amb un taller de les bicicletes més estranyes del món i un improshow.Més enllà d'aquestes iniciatives puntuals en cadascun dels municipis que s'han sumat a la campanya, la proposta d'estiu preveu una. Així ho ha posat en relleu la secretària de la Federació,, que ha especificat que el fil conductor del joc serà trobar les obres de l'artista berguedà Joan Ferrer. La dinàmica serà la següent: elss d'arreu de la comarca (ubicats als cinc municipis participants) comptaran amb uns, si bé només alguns d'ells contindran una de les peces.En definitiva, i segons destaquen els comerciants, consisteix en una proposta especialment pensada perquè les famílies puguin "distreure's i fer coses" en aquests dies d'estiu, i de retruc,. A més, entre les persones que resolguin el joc, se sortejaran. En concret, se sortejaran tres vals per població (un de 200, un de 100 i un de 50 euros) i, les persones que dugin a terme la dinàmica en les cinc poblacions,que encara no s'ha determinat. La proposta de joc amb els QR arrencarà el 19 de juliol i"Després de la Covid, aquesta acció, deixant una mica de banda la digitalització", ha celebrat al respecte Vall, que ha emfatitzat. Així, s'ha mostrat esperançat perquè, de cara a una altra iniciativa similar, s'hi sumin més ajuntaments.