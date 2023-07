El Consell Comarcal crida a separar correctament la fracció orgànica

El compostatge i el cànon del tractament

Diverses bosses de la fracció de l'orgànic a l'abocador de Font Ollera (Berga) Foto: Consell Comarcal del Berguedà

Elfa una crida a la ciutadania per recordar-los la importància de separar correctament la matèria orgànica. En concret, el missatge que vol transmetre l'ens és que. I és que, en els darrers dos anys,que van a parar al bujol de l'orgànica. Aquest fet, asseguren en un comunicat de premsa, fa que, i a més,Segons el Consell Comarcal, els percentatges d'impropis de la fracció orgànica al Berguedà els darrers anysl'1,5% el 2020 i al 2,4% el 2021. La tendència en els anys 2022 i 2023 és d'augment, amb. Per aquest motiu, l'ens comarcal crida la població a separar correctament la fracció orgànica i evitar barrejar-hi productes d'altres fraccions.Aquestes dades s'obtenen d'exercicis com les, és a dir, revisions de cadascuna de les rutes que recullen la fracció orgànica a la ciutadania de la comarca per. Aquestes operacions es fan a través d'una empresa especialitzada amb l'objectiu de determinar la qualitat de la recollida selectiva de l'esmentada fracció. En concret,d'un dels camions que transporta aquest residu fins a les instal·lacions de Font Ollera abans de portar-los a la planta de compostatge de Manresa i la del Solsonès, on es composten.Aquest dilluns s'ha produït una d'aquestes caracteritzacions. Els operaris classifiquen els materials en fraccions per tal de calcular el percentatge d'impropis de cada fracció o. Els materials no biodegradables més habituals que van a parar a la fracció orgànica són:. La caracterització es realitza dos cops a l'any per cadascuna de les quatre rutes de recollida de Fracció Orgànica de la comarca del Berguedà (Alt Berguedà, Baix Berguedà, Berguedà Centre i Berga).La fracció orgànica que es recull a Font Ollera es transporta fins a la, a on, sota condicions de ventilació, humitat i temperatura controlades, es transforma en compost, un adob de gran qualitat per a usos d'agricultura i jardineria. Laa les plantes de compostatge permet obtenir compost a partir de la matèria orgànica que es produeix a les llars, una acció que té diferents beneficis econòmics i socials. En primer lloc, la reducció dels residus que es dipositen a l'abocador comarcal, fet que. També minven els problemes de males olors i d'excés de lixiviats. També suposa uni una disminució dels gasos d'efecte hivernacle generats a l'abocador. A més es genera una fixació i reserva de carboni al sòl quan s'aplica el compost.A la vegada, des de l'ens comarcal han posat en relleu que l'eina que té l'administració pública per afavorir una bona qualitat del compost ésaconseguint un compost de qualitat, com és el cas del Consell Comarcal del Berguedà. El cànon i el retorn del cànon de residus municipals està, i és un instrument econòmic eficient en la millora de la gestió dels residus municipals, ja que afavoreix la prevenció i la generació de residus, incentiva la separació de les fraccions reciclables i aporta recursos econòmics perD'aquesta manera, assenyalen que, per a recollides selectives de fracció orgànica amb un percentatge d'impropis inferiors al 3%,, gratificant la bona qualitat del compost assolit. La destinació de la recaptació dels cànons la determina per la Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus de la Generalitat. Aquests recursos s'han d'aplicar, com a mínim,, aconseguint així una millora ambiental.