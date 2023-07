«Berga viu l'estiu» potencia el patrimoni històric, cultural i festiu amb una nova edició de rutes guiades

Consulta la programació de rutes guiades gratuïtes de 'Berga viu l'estiu'. pic.twitter.com/v4KDAiV5m9 — Ajuntament de Berga (@AjuntamentBerga) July 10, 2023

Berga inicia el cicle de visites guiades i activitats culturals. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'i elamb l'objectiu devisitant espais que ens connecten amb el passat i ens permeten recordar i descobrir diferents elements de la capital berguedana. Enguany, la programació inclou set visites guiades, que es faran, i l'exposició de la comparseria patumaire al Convent de Sant Francesc. Les activitats compten amb la col·laboració de lai elde la Generalitat de Catalunya.L'oferta d'activitats disposa de diferents propostes vinculades a la història i les tradicions i el patrimoni industrial. Per exemple, es portarà a terme una visita peral llarg dels segles. També hi haurà una ruta guiada per visitar alguns dels, tot descobrint el passat que ha forjat la idiosincràsia berguedana. Una altra proposta destacada serà la, una activitat que recupera l'antiga ruta de la riera de Metge per l'interior de Berga i els seus molins, bressol de la industrialització berguedana. Una de les activitats que ha tingut bona acollida en les últimes edicions ha estat, una activitat que permet accedir al campanar de l'església de Sant Francesc per conèixer els rellotges i campanars de la ciutat. A més, també hi haurà una visita guiada a l'que acull el Convent de Sant Francesc.D'altra banda, la programació del cicle comptarà amb. En concret, s'oferirà una visita titulada, que consistirà a conèixer l'evolució dels edificis que formen part del santuari berguedà, posant èmfasi en el centenari de la cova de la troballa. Aquesta activitat es completarà amb una actuació musical a càrrec de membres de l'. La segona proposta se centrarà en l'entorn natural de Queralt i consistirà en un, tot recorrent el camí de ronda per descobrir la vida i la riquesa sobrenatural d’una muntanya meravellosa.Les places per participar en les visites guiades són limitades, així queper telèfon (93 821 13 84) o enviant un correu electrònic a l'adreça aj022.ofturisme@ajberga.cat.. L'horari d’atenció al públic de l'Oficina de Turisme i el Museu Comarcal de Berga és el següent: matins de dilluns a dissabte, de 10.00 a 14.00 hores, i diumenge, d'11.00 a 14.00 hores.