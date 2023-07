L'accés a les piscines municipals de Berga serà gratuït demà a la tarda pel pic de calor previst a la ciutat

Normes d'accés i ús durant els episodis d'onada de calor, a les piscines municipals de Berga. pic.twitter.com/os0YipJFmj — Ajuntament de Berga (@AjuntamentBerga) July 10, 2023



Refugis climàtics a Gironella

☀️ Per mitigar els efectes de l'episodi de calor intensa decretat per @emergenciescat , habilitem diversos espais municipals com a refugis climàtics 👇 pic.twitter.com/RlciJ0Xs3V — Ajuntament Gironella (@AjGironella) July 10, 2023

L'aplicarà lade la zona esportiva Toni Sabata durant la tarda de demà, 11 de juliol, quan, segons avisa el Servei Meteorològic de Catalunya. Com ja es va establir durant les onades de calor de l'estiu passat, tenint en compte les demandes dels usuaris i usuàries de l'equipament, així com per garantir la cabuda dels infants dels casals d'estiu que fan ús de les instal·lacions, es mantindrà el pagament de l'entrada al matí, mentre que a la tarda (quan la calor pot superar el llindar de perill) l'accés serà gratuït. Enguany, la gratuïtat s’activarà per primer cop demà, a partir de les 15.00 hores.Es tracta d'una mesura que el consistori berguedàper facilitar que la ciutadania pugui combatre els episodis de calor més intensa, quan el Servei Meteorològic de Catalunya emet avisos de perill "alt" o "molt alt" al Berguedà, amb les alertes de color taronja o vermell, respectivament.I és que, segons recorda el consistori de la capital, la previsió meteorològica és que la temperatura continuarà pujant fins dimarts, quan, superior al llindar de perill per calor intensa, que el Servei Meteorològic de Catalunya estableix en 36 ºC per a la capital berguedana., però amb valors menys extrems que els de dimarts, entre els 32 i els 35 ºC de màxima.D'aquesta manera, l'aforament màxim serà dei el control d'accés es farà mitjançantque els usuaris i usuàries rebran a l'entrada i que hauran de retornar en el moment que decideixin abandonar l’equipament. Les persones que disposin de l'abonament de temporada o l'abonament familiardurant el torn de tarda, en cas que es produeixin cues. Els infants menors de 14 anysque haurà de fer-se responsable de l'entrada i sortida dels menors a les instal·lacions. Les persones adultes només podran fer-se càrrec de, signant l'autorització corresponent. Finalment, les persones que accedeixin a les instal·lacions municipals de bany hauran de mostrar unenvers la resta d'usuaris i usuàries i també amb el personal encarregat de la gestió i el manteniment del servei.Per la seva banda, i amb la finalitat deque viu el municipi, l'Ajuntament de Gironella obre i habilita diferents espais públics com a. Es tracta deli la, oberts amb diferents horaris i dies de funcionament detallats a continuació: