Neix el projecte Kino, la iniciativa que recupera el cinema a Puig‑reig

Sis projeccions en tres formats diferents

. Aquesta és la voluntat amb la qual ha nascut el, impulsat per la productora i distribuïdora de cinemai que engega demà amb les primeres projeccions. La iniciativa compta amb tres línies de programació, per a tres tipus de públic diferent, i amb la finalitat ded'on Pons és originària. De fet, aquest objectiu li ha permès. Amb tot, l'embolcall de la proposta és la nostàlgia de la tradició del cinema a Puig-reig, on en l'època daurada del setè artamb prop de 2.000 localitats en conjunt."El que em feia més il·lusió era la idea de", reconeix en declaracions a Nació Berguedà la promotora del projecte, Queralt Pons, que assegura que la motivació, més enllà de la seva dedicació professional, neix de la seva participació en el poble: "Sempre he estat molt implicada en diverses associacions, així que". L'objectiu estava clar: "Portar el cinema a Puig-reig". Ara bé, Pons va donar-li profunditat al plantejament afegint-li dues branques més a la proposta:"Per mi, l'experiència de la sala de cinema és la pel·lícula en si; l'espai, que és molt significatiu; i el fet d'estar veient l'obra amb un grup de gent.", assenyala la promotora. D'aquesta manera, la primera pota de la iniciativa l'ha liderat ella mateixa, fent una tria de films queque regna a les sales convencionals de cinema o de l'oferta ingents de les diferents plataformes de contingut audiovisual actualment disponible, i apostant per produccions catalanes i obres d'autor.En relació amb l'aspecte de l'espai, i amb una missió compartida per altres programes impulsats a Puig-reig, la voluntat és "". "Tenim molt patrimoni que no es fa servir", ha recalcat Pons, que ha detallat que en aquesta primera edició, els interessats podran descobrir espais com. Finalment, pel que fa a la branca de la comunitat, "la cultura és una cosa col·lectiva, i malgrat que pots gaudir-la amb individualitat,", reconeix la promotora, que té la il·lusió que la iniciativa serveixi perquè "la gent trobi una diferència a mirar una pel·lícula sol al sofà de casa it".La programació del Kino de Puig-reig engega demà mateix, amb la jornada dela l'espai La Morada (Fàbrica de Cal Marçal). A les 10.00 i a les 11.30 hores, es projectaran de forma gratuïta nou curts diferents, els primers pensats per a nens i nenes a partir de 7 anys i la segona tanda a partir dels 3. Es tracta deque tracten temes com aprendre a compartir, el creixement, l'educació emocional, el respecte a la diversitat i la perspectiva de gènere, amb la finalitat, segons la promotora, que "els pares i els docents vegin que "".També serà demà quan hi hagi la primera projecció en el marc de. Serà a les 19.30 hores a La Morada (Fàbrica de Cal Marçal), i el film escollit ésdirigida per Estibaliz Urresol. L'altra sessió del Secret Kino serà el 20 de juliol a les 19.30 hores a La Farinera, amb la pel·lícula, de Charlotte Wells. En aquesta proposta, l'entrada té un preu de 12 euros que inclou un sopar a peu dret posterior, amb la voluntat que "la gent pugui comentar la pel·lícula". Les reserves s'han de fer enviant un correu a kino.puigreig@gmail.com.Finalment, la proposta dearrencarà 13 de juliol a les 21.30 hores a la Piscina Municipal de Puig-reig. Aquest format està pensat per atreure els joves i, per aquest motiu, "". I és que, a més que es podrà gaudir de la pel·lícula(Daniel Kwan i Daniel Scheinert) directament des de dins de l'aigua, des de les 20.00 hores i fins al moment d'engegar el passi hi haurà servei de DJ al bar de la piscina. L'entrada té un preu de tres euros. Finalment, el 22 de juliol a les 21.30 hores, al lateral de l’església de Cal Pons, s'ha programat l'última sessió de la iniciativa, també del Kino Club. Amb un format de cinema a la fresca, es projectarà, dirigida per Lucia Alemany, i que també tindrà DJ a partir de les 20.00 hores i després de la projecció fins passada la mitjanit. L'entrada serà gratuïta i hi haurà servei de bar.Amb tot, Pons destaca que aquesta programació ha nascut de l'estudi i treball amb diferentsque ha dut a terme una antropòloga per tal que el projecte fos participatiu i, així, ", el tipus de pel·lícules que voldrien veure, i els models de projecció que prefereixen", entre altres elements.

Dinamitzar el poble, recuperar la tradició

El projecte Kino de Puig-reig compta amb el suport del consistori i també amb el finançament per part del Departament de Cultura i els Fons Next Generation, a través del govern d'Espanya i del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Amb un enfocament en especial als municipis de menys de 5.000 habitants, el ministeri ha posat en valoi donin vida als seus espais.Ara bé, Pons no es tanca en banda i està disposada a obrir la seva iniciativa a altres entitats i municipis del Berguedà. ", ja que construir una estructura no té sentit, i més sabent que el Cinema Patronat ha fet una feina increïble per projectar", explica la promotora del Kino, que també apunta que seria interessant "generar sinergies". Una opció a curt termini, per exemple, seria "". I és que, a través de les cinc sales de cinema que en l'època daurada a la comarca hi va arribar a haver a Puig-reig,per dotar les seves cartelleres de més producte. "M'agradaria molt que altres associacions o entitats; poder crear una eina que es pugui fer servir en altres contextos", declara Pons.En aquest sentit, iniciatives com la del Kinoque, després de quedar relegada a la necessitat de sortir-ne per tal de poder-hi accedir, en el cas especial dels productes audiovisuals, ara viu un moment de ", per tot el contingut que tenim a la mà a través de les plataformes digitals". "Aquest és un debat viu avui dia internacionalment, però el resum és que; la persona que s'estava a les sales de cinema i quan anaves a comprar el tiquet et recomanava quina pel·lícula veure", puntualitza la promotora.Per tant, el Kino vol arrelar a Puig-reig i també al Berguedà,. "Aquestes iniciatives permeten sorprendre la gent amb contingut que mai hauria escollit per compte propi", assenyala Pons, que destaca que "".