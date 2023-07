Els Castellers de Berga celebren el seu 11è aniversari actuant a Sant Pere

Elscelebren demà el seu 11è aniversari. Per fer-ho, la colla ha organitzat una actuació a laa partir de les 18.00 hores. I, com cada any, els berguedans estaran acompanyats dels seus fillols, els, i dels seus padrins, elsAixí ho han informat els Castellers de Berga mitjançant un comunicat de premsa, on també han compartit que, en acabar l'actuació, les tres colles castelleres duran a terme unper donar continuació a la festa d'aniversari. A més, també han organitzat actuacions musicals, amb els concerts d'i el conjuntL'any passat, a més de celebrar la primera dècada amb la camisa blava, els berguedans van aprofitar per demostrar que, descarregant amb èxit els mateixos castells que l'any 2019 (4 de 7, 5 de 7 i 3 de 7 amb l'agulla). Des d'aleshores, assenyalen, "hem aprofitat diades a casa com els Quatre Fuets o la Fira de Maig per".En definitiva, s'espera una actuació d'aniversari de, i sobretot, especial i de celebració.