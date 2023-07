El Dia de la Cambra del Berguedà reconeix l’esforç i la perseverança de Ramaders de Muntanya del Berguedà

Laha celebrat, junt amb gairebé 200 empresaris i empresàries, la trobada anual de la corporació al territori. La jornada, que ha posat en valor un any més l'esforç i la constància del teixit productiu local, ha guardonat amb el premi Dia Cambra 2023 a la cooperativa. Una organització que compta amb més de 30 anys de trajectòria en el sector primari i que ha estat reconeguda per la seva perseverança, empremta i esforç en el desenvolupament del Berguedà.El president de la Cambra territorial del Berguedà,, i el vicepresident primer de la Cambra de Comerç de Barcelona,, van donar el tret de sortida a l'acte commemoratiu. Boix va aprofitar la seva intervenció per reclamar a les administracions laper la comarca que contribueixin a enllaçar-la amb el conjunt del territori català. Una demanda compartida per Fitó, qui va realçar la feina incansable que duu a terme dia rere dia el conjunt del Consell territorial del Berguedà en la dinamització i l'impuls de l'economia berguedana.Amb tot, l'eix central del Dia de la Cambra del Berguedà ha estat la taula rodona El Berguedà empresarial al món. El director Operations Spain de PAULIG-LIVEN,, el director comercial d’AS&NL,, la CEO de MoiAcció,, i la directora d’operacions i recursos humans de WEELKO BARCELONA,, han intercanviat experiències i opinions al voltant de les seves vivències empresarials arreu del món. El debat, que ha estat moderat per l'escriptor, ha permès conèixer de primera mà l'oferta que exporten les quatre iniciatives, així com detallar quines són les principals barreres d’entrada als mercats internacionals. La taula ha posat en evidència unLa polifonia de veus ha estat precedida per la ponència del fundador i director de l'Institut Ciències Fotòniques (ICFO),. Sota el títol, L'important de la tecnologia és allò que es pot fer amb ella, el ponent ha reivindicat la importància de conèixer la tecnologia disponible, tant la madura com la que es troba en fase de recerca i desenvolupament. En concret, Torner ha defensat la rellevància que les empreses coneguin quina és l'oferta actual per aixíLa cloenda del Dia de la Cambra del Berguedà, que s'ha celebrat al Curriu Garden de Cal Rosal a Olvan, ha anat càrrec de l’alcalde del municipi,. Prat ha clausurat una jornada que també ha comptat amb l'assistència dels diputats del Parlament de Catalunya,, la directora dels serveis territorials d’Empresa i Treball a la Catalunya Central,, el president del Consell Comarcal del Berguedà,, el president de l'Agència del Desenvolupament del Berguedà,, i l'alcalde de Berga,, entre d'altres.