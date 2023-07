La Festa del Segar i el Batre tornarà a omplir Avià de tradició i activitats

Arriba el segon diumenge del mes de juliol, i Avià s'ha engalanat per a la celebració de la XXXIV edició de la. Aquest cap de setmana, 8 i 9 de juliol, tindrà lloc una festa quel'esplanada de Santa Maria d'Avià.Des de fa una pila d’anys, cada segon diumenge de juliol una colla de segadors del poblerememorant i demostrant a les noves generacions les feines del segar i el batre. Enguany, la celebració arrencarà el dissabte, amb el Sopar del Segador. L'organitza un sopar a davant de l'església de Santa Maria amb l'objectiu d'agafar forces per a les tasques del camp de l'endemà. El sopar estarà amenitzat amb cançons populars cantades per la. Per participar-hi, s'ha de realitzar una reserva prèvia.La jornada del Segar i el Batre, el diumenge, començarà ben aviat. A les 08.00 hores se celebrarà laa l'església de Santa Maria i, a les 09.00 s'iniciaran de lesi es podrà veure la demostració de la sega al camp del costat de l'església. A les 10.00 hores hi haurài al cap d'una hora es reprendran les tasques i es realitzarà. Finalment,, element simbòlic de la festa.Un cop finalitzades les activitats al pla de Santa Maria, a les 14.00 hores se celebrarà uni a les 18.00 es tancarà la festa amb un concert del grup. Durant tot el dia, també es podrà gaudir d'unaa l'esplanada.A més de les tasques dels pagesos, al llarg del matí tindran lloc activitats paral·leles per poder gaudir encara més de la festa. La primera de totes és una novetat: elde la Festa del Segar i el Batre. Hi podrà participar tothom que hi assisteixi i l'objectiu del concurs és realitzar fotografies de la jornada i penjar-les a aquesta xarxa social amb el hashtag #FestadelSegariBatre2023. La segona activitat és el, on aquells que ho desitgin, poden presentar els seus rams elaborats amb flors de la zona durant tot el matí.Així mateix, la Festa del Segar i el Batre també pensa en els més menuts, i enguany se celebrarà l'activitat, un taller infantil i familiar on els nens i nenes podran passar-ho d'allò més bé decorant un barret, participant en una gimcana d'activitats o coneixen detalls de la festa. Per participar en els tallers infantils cal una inscripció prèvia.L'alcaldessa d'Avià,, es mostra molt satisfeta per continuar amb la tradició i anima a tothom a sumar-se a la celebració. ", i per aquest motiu cada any apostem per millor la festa i fer-la accessible a tots els públics", apunta l'alcaldessa, que afegeix que "grans i petits gaudiran d'una gran jornada on aprendran i també s'ho passaran bé". Per tot,