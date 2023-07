El Mercat de Productors del Berguedà es torna a integrar a la Festa Major de Cal Rosal en l'edició de l'estiu

Eli la, es tornen a unir per compartir programació. Aquest cap de setmana, s'han previst activitats per a tots els gustos i edats organitzats per l'(ACE). Entre aquesta programació tindrà lloc el Mercat de Productors, dissabte 8 a partir de les 19.00 hores, i s'allargarà fins ben entrada la mitjanit, i les parades de Productors del Berguedà oferiran sopar de tapes. Amb l'objectiu d'apropar-se un cop més al consumidor, el portarà a, a més de donar-li a conèixer i presentar els seus projectes.D'aquesta manera, els visitants podran sopar gràcies a l'oferta gastronòmica que han preparat una. Comptarem amb, que portarà una barreja de cereals en format amanida i gotets de gaspatxo; l', amb coca de trampó baixa en gluten i vegana, i fideuada sense gluten apte per celíacs; la, amb mini hamburgueses, pinxos i botifarra amb pa;, amb mini hamburgueses i daus adobats amb pa;, amb terrinetes de xai;, amb una torrada de pa amb formatge amb espuma de mel per sobre;, amb 3 varietats de formatges;, amb varietat de formatges curats i flam de mató; i amb, amb dues varietats de cervesa, Merlès i Lemon Rain, que es llançarà al mercat aquest mateix dia aprofitant l'edició d’Estiu.D'altra banda, el mercat també comptarà amb música, i per això, arrencarà amb l'actuació musical d'. La programació musical, organitzada per l'(AMIC), proseguirà amb, grup tribut a El Canto del Loco;, projecte de l'exguitarrista de la Fundació Tony Manero; i la Festa Major seguirà ambAmb tot, i malgrat ser un format diferent i més atractiu per gaudir-lo a l'estiu, el Mercat de Productors continua reafirmant l'objectiu dei amb valor afegit i ha de ser l'aparador perfecte per potenciar el consum dels productes locals i de proximitat entre la població i els visitants. Després d’aquesta edició d'estiu, el certament tornarà a la tardor, concretament el 29 d'octubre, ja en horari de matins i amb noves activitats per dinamitzar l'espai de vendes.