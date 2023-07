La JEZ ordena la retirada de símbols independentistes a Berga, Olvan, Avià i la Nou de Berguedà

Arxivat un expedient a Puig-reig

Laha requerit als ajuntaments deque. L'ordre respòn a una denúncia d', una entitat que, tal com es descriu a les xarxes socials, té la finalitat de "promoure i defensar el pluralisme polític, ideològic lingüístic i cultural a Espanya". Es tracta, a més, de la mateixa agrupació que, al terme municipal de Gisclareny, durant les darreres eleccions locals.En aquesta ocasió,, tenint en compte que en el cas de Gisclareny, va ser desestimat per aquest òrgan i acceptat i ordenat per part de la Junta Electoral Provincial després del recurs de l'entitat. En concret,perquè actuïn respecte de: el cartell de Municipi de la Repúlica Catalana situat a la, una estelada en un pal i el cartell de Municipi de la Repúlica Catalana a la; el cartell de Llibertat presos polítics i exiliats / Free political prisioners and exiles que penja de la façana de l'; i el mural pintat amb un lema i la bandera estelada a l', molt a prop de l'edifici consistorial. En el darrer cas, donada la impossibilitat que sigui retirat, s'insta a cobrir-lo fins que hagin passat les eleccions generals.L'ordre està motivada per l'obligatorietat de "" i, per tant, es fa una crida a tots els estaments públics a treure tots els símbols que puguin resultat "partidistes". En conseqüència, aquesta encomana serà vigentAquesta encomana apareix plasmada a l'acta d'avui de la JEZ de Berga a la qual ha tingut accés Nació Berguedà, i on també es comunica que, precisament per una estelada situada a la façana del consistori. Segons el document, "en el moment d'incoar l'expedient es va notificar la retirada, i", per aquest motiu, l'òrgan determina que "".En aquest sentit, la JEZ té en compte que, amb el consegüent canvi a l'alcaldia, i per aquest motiu consideren que "més que un incompliment, es pot considerar una".