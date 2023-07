La Fundació la Llar atén més de 460 persones al llarg del 2022

Durant l'any 2022, laha atès un total de. Així es va posar en coneixement dels socis en la darrera assemblea general de la Fundació celebrada la setmana passada, on la junta directiva va compartir els resultats de l'any passant, incloent-hiEn concret, la memòria de la Fundació La Llar detalla que la institució ha atès un total de 464 persones durant l'any 2022, amb uns serveis que s'han prestat mitjançant el, l', el, el, la, el, així com en activitats de lleure, conciliació familiar i espai viu. Aquest resum, assenyalen en un comunicat de premsa, "destacaen l'atenció a les persones amb diversitat de necessitats i edats diferents".Durant l'assemblea, la presidenta de la Fundació,, va dedicar un agraïment als treballadors de l'entitat: "La vostra feina és un exemple de professionalitat i vocació, i ens sentim honrats de tenir-vos al nostre costat". En aquesta línia, durant l'any 2022, l'equip de la Fundació ha estat format per un total de, dels quals 58 compten amb certificat de discapacitat, reforçant així elD'altra banda, entre les fites importants assolides per part de l'entitat durant l'any passat, la direcció va destacari la celebració de la primera edició de. També van fer èmfasi en el fet que el Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç del Berguedà ha obtingut unpel Departament de Drets Socials; que s'ha dut a terme la, proporcionant programes actualitzats i recursos innovadors per ajudar els participants a desenvolupar habilitats professionals i assolir l'estabilitat laboral desitjada; i queen els serveis de llar-residència, Servei de Teràpia Ocupacional, Servei d'Orientació a la Inserció i Servei d'Acompanyament a la Vida Independent, consolidant així "el seu paper com a entitat de referència en l'àmbit social i de suport a les persones amb discapacitat".Per tot plegat, la Fundació conclou el 2022 amb uns "resultats satisfactoris" i un 2023 "amb nous reptes marcats". Així, l'entitat assegura que continua treballant per "".