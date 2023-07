Els 5 pobles més bonics del Berguedà que no et pots perdre

Montclar

Castellar de n'Hug

Gisclareny

Sant Jaume de Frontanyà

Gironella

Elcompta amb un territori divers i patrimoni molt diferenciat: delsals pobles de més alçada, als vestigis de lai les seves colònies, passant per, municipisi, fins i tot, restes de. És una comarca que fa de pont entre el cor de Catalunya i els Pirineus, i quei idiosincràsia en molts dels seus racons.Nació Berguedà et convida a descobriri que són una gran opció per visitar durant aquest estiu, a més d'altres pobles amb encant d'arreu de Catalunya Reconegut aquest estiu com un dels 18 pobles amb encant per l'Situat a la part alta d'un turó al baix Berguedà, el poble està conformat per una vintena de cases i una església abraçada per una plaça. L'estil arquitectònic respecta la seva essència original, amb ci parets gruixudes. Així, el poble trasllada al seu visitant una harmonia i autenticitat úniques, que prenen tot el sentit amb el seu entorn: camps, boscos i alguna casa disseminada més. Imprescindible de visitar: la casa senyorial coneguda com, l'església de Sant Martí, l'església de Santa Creu i el Firal dels Reis.És l'altre municipi de la comarca distingit per l'Agència Catalana de Turisme enguany. Conegut arreu de Catalunya peli per ser el municipi d'on brolla el Llobregat, Castellar de n'Hug ha sabut conservar la seva essència amb el pas dels anys. Al poble es respira la tradició pastora de l'alta muntanya, d'allò més natural estant ubicat a gairebéAra bé, les seves teulades rogenques es diferencien dels pobles del Pirineu, on predomina la pissarra. Entre els indispensables de visitar, lesel Museu del Ciment de Castellar de n'Hug, el Museu del Pastor, l'església de Santa Maria de n'Hug i Sant Joan de Cornudell.Situat completament dins del, és reconegut per ser el poble més petit de Catalunya . Els seus 28 veïns i veïnes (segons el cens del 2022) es refugien entre muntanyes, amb una vista privilegiada deli entre cases de pedra. El municipi esdevé l'escenari perfecte pels amats de les rutes de muntanya i la desconnexió amb la natura de protagonista. Per a aquests, són recomanables recorreguts com el sender de la Voltreta, l'itinerari del, el sender de l'Alzina i el camí fins a la Font de l'Adou (d'on neix el riu Bastareny).Abans que Gisclareny li rebatés, era aquest municipi berguedà el quin ostentava el títol de municipi català més petit. Ara, amb una població que supera per poc la trentena d'habitants, continua sent un petit. Ara bé, malgrat que la seva principal característica sigui que ha estat molt poc intervingut per l'home, també consta de construccions de gran valor patrimonial, com l'de Sant Jaume, única edificació que resta del que un dia va ser el monestir de Sant Jaume, i que ha esdevingut el rovell de l'ou del seu nucli. També té un gran atractiu la Font de la Mola, instal·lada el 1977, i que ha donat lloc a un parc fresc que convida a passar-hi l'estona durant l'estiu.La bellesa en els pobles petits és gairebé inqüestionable, però també tenen encant les viles més poblades. És el cas de Gironella, que tot i haver crescut com tants altres municipis, conserva la puresa i autenticitat del seu nucli antic. Els, de pujades i baixades, són presidits per l'església de Santa Eulàlia. En el recorregut, és imprescindible aturar-se per admirar les restes del Castell i lade Gironella, l'església vella de Santa Eulàlia, la Torre de l'Homenatge i la Torre de l'Amo de Cal Metre. A més, amb un cop de cotxe i encara dins el municipi, es pot copsar la tradició de l'antigal, amb edificis tan emblemàtics com la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou. Una recomanació? Gaudir d'una posta de sol des del carrer del Riu, amb el Pont Vell de protagonista i tot el conjunt del nucli antic de fons.