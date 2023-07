El nucli històric de Gironella acull la jornada inaugural del Festival Test

Vuit obres de registres variats

Gironella viurà la inauguració del, el Festival en xarxa d'arts intenses de prop i curta durada de la. Serà aquest divendres,, amb diferents emplaçaments del. En concret, el públic podrà gaudir de vuit espectacles de microteatre en espais reduïts i no convencionals, on la distància entre públic i artistes és mínima, i d'una darrera cirereta l'endemà amb, l'espectacle musical de carrer amb escenes de cada dia i històries quotidianes. El Festival Test també tindrà lloc a, el 8 de juliol, amb altres set obres programades., descobrir els espais del nucli històric del municipi i el talent emergent en les arts escèniques, oferint unaque és un binomi interessant per gaudir de les nits d'estiu", destaca el regidor de Cultura,. Vall també comparteix que "hem aprofitat la inauguració del Test per, que encaixa amb el format del festival i vam anul·lar per la previsió meteorològica a la Fira de Sant Josep".D'aquesta manera, l'edició d'enguany del Test a Gironella proposa espectacles de teatre musical, teatre de text, circ, teatre d'ombres i dansa.i es poden comprar a través de la plataforma de Culturitzat.cat , a l'Ajuntament de Gironella, al Casal Cívic La Llar i a la Biblioteca de Gironella.Aquesta és laen el marc del Test a la Perla del Llobregat:WeColorMusic. 17 minuts. Teatre musical.Un dia em vaig llevar i vaig decidir ser emprenedora i fer realitat el meu somni: obrir el meu propi negoci al meu poble. Vaig iniciar un curs d'emprenedoria i em van demanar que fes un estudi de mercat per saber quin seria el negoci que tindria més èxit al meu poble. Ho vaig veure clar, només hi havia una possibilitat. Us imagineu què era? Si encara teniu temps, deixeu-me que us ho expliqui.The Amateurs Company. 15 minuts. Teatre de text.Ser feliç és l'objectiu de qualsevol ésser humà. Un estat individual i intransferible que cadascú experimenta sota circumstàncies diferents. De vegades, canviants. Sovint, contradictòries. Hi ha, però, un enemic: la por. Es pot sentir por i ser feliç al mateix temps? Es pot viure sense por? Com aspirar, doncs, a la felicitat màxima i absoluta?A foc lent. 15 minuts. Circ.Una músic i un malabarista conversen mitjançant un clarinet i cinc maces. La recerca i la construcció d'un llenguatge comú -en paral·lel amb la deconstrucció de la sardana de Pau Casals "Sant Martí del Canigó"- els portarà a crear un món únic entre la poètica i la comicitat.Anton Coimbra i Francisca Mujica. 18 minuts. Teatre d'ombres.Ambulantis és una peça immersiva de petit format en la qual els dos performers experimenten amb els objectes, olors i ombres tot convidant el públic a viure una experiencia poética sobre el fenomen del viatge i la migració.15 minuts. Teatre de text.La maternitat és dura; tant si es viu com si s'anhela, o bé es defuig. Hi ha dies que la regla ve quan no la voldríem, o bé ha deixat de rajar en el moment menys oportú. També hi ha qui no l'ha tingut mai malgrat ser dona, i què? De vegades formem una família, però ens adonem que no ha estat amb la persona idònia i la deixem. Al cap d'un temps, ens tornem a enamorar; a veure si aquest cop sí, però tan bé que estaria tota sola també. A vegades, ens ressonen els fills que no han arribat a néixer; i d'altres, odiem els que tenim. Pluja Ardent parla de la idealització de la maternitat de manera intergeneracional, de la mà de l'Elna i l'Imma, dues germanes a qui se'ls ha mort una tieta-àvia que no havia pogut tenir fills.Maria Ribera Salvador. 15 minuts. Dansa.Si un arbre pogués caminar, desplaçar-se més enllà del lloc que ocupa, on el duria el seu impuls silvestre? El moviment connatural del regne vegetal (upward-downward) és la verticalitat expansiva en un continum lent i quasi imperceptible. Branques i arrels absorbint els elements i dialogant alhora entre el dins i el fora. Si els arbres poguessin disposar de cames durant una estona, com la ballarien? I nosaltres? Recorreguts d'enfiladissa, el vent entre les branques l'alegria juganera d'allò que és silvestre. Per què no arrelar els meus peus i ser la brancada que fa l'ombra, el recer de l'ocell i la presència silenciosa. Més silenci, més quietud, més alegria.Judit Saula. 18 minuts. Teatre de text.Un dia qualsevol, en un lloc qualsevol... La Paula teletreballa i, de cop, sense previ avís passa una cosa inaudita a escala mundial. No s'ho pot creure, ha caigut internet! Com enviarà els e-mails que ha d'enviar? Com es connectarà amb la resta de la humanitat? Com passarà aquest temps desconnectada?Cor de Teatre. 1h30m. Teatre musical.Un musical de carrer amb escenes de cada dia, històries quotidianes de les quals tothom pot esdevenir protagonista. Però en aquest cas, si les observéssim des d'una visió musical i humorística potser ens ajudarien a prendre'ns la vida d'una altra manera. Fem un ESTOP i mirem aquests habitants que fan de l'espai públic el seu escenari particular… ben segur que ens emociona… És TOP!