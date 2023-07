El Consell Comarcal s'encamina a un govern a quatre bandes

10 alcaldes i alcaldesses i 9 regidors i regidores

El punt final a les eleccions municipals celebrades el 28 de maig està molt a prop. Aquest arribarà quand'arreu de Catalunya i, malgrat que des de l'endemà mateix de les votacions ja se sabés la seva composició, les persones que l'ocuparien i, el més important, l'equip de govern que en derivaria, no s'ha fet públic per cap canal oficial. No obstant això,al conjunt de consellers i conselleres que, entre el 2023 i el 2027 seran a l'ens comarcal, i també s'acosta una nova manera de governar:"Ens va semblar que, per poder fer canvis, una bona fórmula era", ha apuntat un dels consellers d'ERC i regidor a Berga,, que ha confirmat que "". En concret, el republicà assenyala que "encara estem negociant" i, tot i assenyalar que ", avancem a poc a poc perquè volem arribar a bon port". Sigui com sigui, les sensacions són favorables, i per això, Masanas comparteix que ", així que treballarem per fer realitat un nou projecte de comarca".El primer grup que es va manifestar públicament a favor d'una "gran entesa" va ser. En un comunicat de premsa, l'agrupació d'electors encapçalada perva posar sobre la taula la possibilitat d'articular un "" al Consell Comarcal, per tal que fos "un clar reflex dels resultats de les darreres eleccions municipals". D'aquesta manera, Més x Gironella apostava per deixar enrere la "instal·lada en la política en general, però també en aquesta institució", per tal de donar la benvinguda a una manera de fer ", garantint que les decisions preses responen a una representació real de la ciutadania de la comarca".Amb tot, si les negociacions acaben resultant favorables, el nou equip de govern a quatre bandes estarà conformat perque té l'ens comarcal. Així, a banda de decidir si es fa realitat o no el pacte, caldrà veure com s'acaba plasmant, pel que fa a les responsabilitats del futur equip de govern. En aquest sentit, Masanas assenyala que ", però penso que no serà un motiu perquè no tiri endavant l'acord", tot recalcant que "és evident que tenir 16 consellers dona molta força, però també".En qualsevol cas, el republicà emfatitza la seva confiança per una pròxima entesa, remarcant que "", i incidint que "al final, són quatre maneres de treballar i quatre maneres de veure-ho diferent, així que hem de definir com ho acabem de compondre".Segons el que estipula la llei, el ple de constitució del consell comarcal, malgrat que la norma no estipuli cap dia en concret com sí que ho fa amb els consistoris. En concret, recull que la presa del càrrec dels consellers i votació de la presidència ha de tenir lloc a. En aquella jornada, encara per convocar, prendran el càrrec de conseller i consellera comarcal un total deERC:, regidor de Berga;, alcaldessa de Sagàs;, alcaldessa de Montclar;, alcalde de Vilada;, alcaldessa de Gisclareny; i, regidor de Puig-reig. Junts:, alcalde de Castellar del Riu;, regidor de Berga;, regidor de Puig-reig;, regidora de Casserres; i, regidor de Cercs. CUP:, alcalde de Berga;, alcalde de Casserres; i, alcalde d'Olvan. Més x Gironella:, alcalde de Gironella; i, regidor de Gironella. PSC:, regidor de Berga; i, regidora de Bagà. Som Avià:, alcaldessa d'Avià.