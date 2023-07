Cinderella: Una (Gran) Banda Oblidada

Cinderella - Night Songs (1986)



Cinderella - Long Cold Winter (1988)

Fins i tot, el seguidor menys iniciat en el Rock pot citar gairebé de memòria la llista de bandes que s'ha establert com a "oficial" a l'hora de parlar de l'onada de Hair Metal o Glam Metal que va arrasar els Estats Units i el món occidental als anys 80. Òbviament, a la llista sempre hi apareixeran Guns'N'Roses, Bon Jovi, Mötley Crüe, Poison i Skid Row, i fins i tot algun seguidor més entès inclourà bandes amb lluentor més breu com Warrant, Faster Pussycat o Ratt. Però en aquesta llista, massa sovint, no hi figura una banda que va resultar igual d'important en aquella època, tant en qualitat com en vendes, però que el temps (i el fet de tenir molt mala sort en el moment precís) gairebé ha acabat esborrant de manera molt injusta, els mítics Cinderella. Atès que gairebé en els últims 30 anys els seus fans només han pogut anar tirant amb una quantitat ingent d'àlbums en directe i recopilatoris (a més de la molt recomanable trajectòria en solitari del seu líder, Tom Keifer, amb els àlbums, The Way Life Goes del 2013 i Rise del 2019). Repassem doncs els quatre discos d'estudi d'aquesta banda llegendària, quatre àlbums impactants, la recuperació dels quals hauria de servir per tornar a col·locar el nom de Cinderella en el lloc de la història del Rock que els hi pertoca.Cinderella va haver d'esperar quatre anys des de la seva formació, amb Tom Keifer i el baixista Eric Brittingham com a membres fundadors el 1982 per a aconseguir treure el seu primer disc i superar la fugida del guitarrista i el bateria originals a la banda rival local, Britny Fox. Però l'espera va valer la pena, els de Filadèlfia es reforçaven amb la incorporació del carismàtic Jeff LaBar a la guitarra, que arribava molt rodat després de nombrosos concerts en directe. En aquests concerts van enlluernar al públic i als grans de la música. Primer va ser Gene Simmons, líder i baixista de KISS, qui va intentar portar-los a la discogràfica PolyGram, però van ser rebutjats. Seria l'any 1985 quan Jon Bon Jovi els va aconseguir un contracte discogràfic, va conèixer a Cinderella veient-los tocar a l'Empire Rock Club de Filadèlfia, va quedar tan impressionat que li va demanar al seu representant discogràfic, Derek Shulman, que els escoltés. PolyGram continuava mantenint cert escepticisme cap a Cinderella, però davant de la insistència de Jon Bon Jovi, van accedir a veure'ls tocar en un concert privat per a productors. Després del concert, i encara sense massa entusiasme, van decidir donar-los una oportunitat i els hi van signar un contracte de prova de sis mesos, Cinderella va poder convèncer a PolyGram i van signar el seu primer gran contracte. Malgrat que el rosari de bateries a la formació va ser continu, el músic de sessió Jody Cortez gravaria tot l'àlbum, per a donar pas després, de cara a la gira, al que seria el bateria definitiu de la banda, Fred Coury.Night Songs (1986) és un àlbum marcat una mica per les circumstàncies, la primera, la d'una banda debutant que encara no ha acabat de definir el seu so i susceptible de caure en una repetició més de la moda imperant, la segona, la de l'any, 1986, que suposa el punt més àlgid de l'escena Glam/Hair Metal, just el moment en què aquesta proposta s'havia consolidat en el lloc més alt del "mainstream" i encara no tenia cap necessitat d'evolucionar per a evitar la reiteració. En aquest context, Cinderella intenta tocar tots els pals. Sorprèn un inici com el del tema homònim, amb riffs molt marcats i molt més sobri de l'habitual en les bandes de l'estil i presentant ja en societat la seva tirada cap al rock'n'roll genuïnament americà que acabaria sent tan important en la seva carrera. Tot i això, només el tema que tanca el disc, Back Home Again, seguirà aquest camí. I la resta?, doncs un repàs per les tendències dominants en el Hard Rock de l'època. Temes com Once Around The Ride o Somebody Save Me, portaven l'empremta de Mötley Crüe, els reis de l'escena en aquell moment, i amb In From The Outside, es deixava notar els Aerosmith més clàssics. Però la tendència "Bluesera" de la banda i la característica veu trencada de Tom Keifer tant Brian Johnson posaven en safata a AC/DC com a la seva gran influència. De fet, en aquests dubitatius mitjans de dècada que van passar els australians, haguessin agraït poder tenir en el seu repertori temes tan potents com Hell On Wheels i, sobretot, dos mega-hits de l'entitat de Push Push i Shake Me. Cinderella estrenava amb ells la seva col·lecció de clàssics, però cap altre tema del primer disc arriba a l'entitat de la meravellosa Nobody's Fool, una de les millors "Power Ballads" de la dècada, una cançó captivadora amb el feeling d'un extraordinari Tom Keifer, esclarint qualsevol mena de dubte, Cinderella havien arribat per a quedar-se.Cinderella va tenir un impacte immediat, la gran acollida de l'àlbum Night Songs els va facilitar grans oportunitats que van saber aprofitar. Van començar promocionant el disc en una gira conjunta amb Poison, van continuar amb els japonesos Loudness per a passar després als grans noms, obrint per dues de les grans gires d'aquella època, la primera de David Lee Roth en solitari fora de Van Halen i ni més ni menys que la de Slippery When Wet de Bon Jovi. En només dos anys, la banda s'havia convertit en milionària, l'àlbum Night Songs va arribar al número 3 als Estats Units, va vendre dos milions de còpies i va aconseguir ser triple disc de platí. Ara tocava correspondre tant d'èxit amb un segon disc a l'altura.Passada la gran festa inicial, era el moment de madurar per a les bandes que havien triomfat amb el denominat Glam/Hair Metal. I el 1988 van coincidir en fer-ho gairebé alhora, Bon Jovi amb l'àlbum New Jersey, Poison amb l'àlbum Open Up And Say ... Ahh! i Cinderella amb l'àlbum Long Cold Winter. Musicalment i estèticament, Cinderella estaven instal·lats en la zona de confort del Glam/Hair Metal, però potser intuint nous aires, el cantant i líder Tom Keifer va intentar canviar de ritme abans que tant la banda com l'escena es quedessin enrere. Cinderella va aparcar el festiu Glam/Hair Metal de Night Songs per un àlbum més Hard Rock, posicionant a Tom Keifer com a compositor de talent. Tom Keifer explica que: "Jo no ho veia així, però la gent ens va acusar de canviar d'estil d'un disc a l'altre. Per a mi va ser una progressió, ens vam convertir en millors músics i vam aprendre a pintar paisatges, introduint els Dobros (guitarres acústiques de to metàl·lic), pianos i harmòniques per construir els colors. L'estil de composició no va canviar en res perquè tot es basava en el Blues, el Country i el Gospel, els alts i baixos de la vida, o l'amor i el desamor".El començament "Bluesero" del fenomenal tema que obre l'àlbum, Bad Seamstress Blues/Fallin' Apart At The Seams, ja avisa del que ve, un so molt més potent, unes guitarres poderoses, un Tom Keifer sensacional a la veu i uns sons més d'arrels, mes propers al Rock americà clàssic. Només la cançó que tanca l'àlbum, Take Me Back, conserva l'esperit festiu del seu disc de debut, la resta es mou entre el Hard Rock de riffs potents amb tornades plenes de cors que recorden a AC/DC però, sobretot, als primers Def Leppard de High'n'Dry, amb temes com Fire And Ice, Second Wind o If You Don't Like It, mitjos temps èpics com la genial The Last Mile, el tema de Blues, Long Cold Winter, que recorda molt al Since I've Been Loving You de Led Zeppelin i "Power Ballads" estratosfèriques i de gran repercussió comercial, l'acústica Coming Home i un dels clàssics més grans de la formació, Don't Know What You Got (Till It's Gone), que inclou tot l'arsenal complet de les balades "vuitanteres" més tòpiques (piano, cordes i èpic solo de guitarra a la meitat de la cançó) però que supera tot això amb la màgica veu esquinçada i la força en la interpretació d'un descomunal Tom Keifer. La joia de la corona però, és Gypsy Road, un Rock addictiu que s'ha convertit en l'essència del so Cinderella i l'himne més gran de la seva carrera. L'àlbum Long Cold Winter, malgrat no aconseguir cotes tan grans d'èxit com el seu predecessor, va aconseguir objectius molt més importants, confirmar als de Filadèlfia com una banda de primera línia i obrir una sèrie de camins que semblaven gairebé impossibles dos anys enrere.

Cinderella - Heartbreak Station (1990)



Cinderella - Still Climbing (1994)



I des de 1995, què?

La gira del Long Cold Winter va ser un èxit incontestable i van girar amb els noms més grans del Rock en alguns dels concerts més importants del moment, com el Moscow Music Peace Festival de 1989 (del que ja en vaig parlar en aquest article). Cinderella ja absolutament coronats van voler plasmar la maduresa adquirida en una continuació encara més ambiciosa que l'anterior Long Cold Winter, sense reparar en res, reclutant col·laboradors tan rellevants com els Led Zeppelin, John Paul Jones o l'ex Uriah Heep, Ken Hensley per a l'àlbum Heartbreak Station. De vegades es jutja un llibre o un disc només per la seva portada i això sol portar a un flagrant error. La foto que il·lustra la caràtula i l'irresistible Hard Boogie que inicia l'àlbum, la fantàstica, The More Things Change, fa que molts considerin Heartbreak Station com l'àlbum Country & Western de Cinderella. Alguna cosa d'això hi ha, clar que sí. Hi ha aquell aroma Lynyrd Skynyrd del preciós i excel·lent tema que dona títol al disc, Heartbreak Station i, sobretot, amb l'aparició de la mandolina i el dobro en el Blues, Dead Man's Road. Però el que aquest disc sí que té, és l'allunyament gairebé total de l'inicial Hair Metal de la banda, del que gairebé no en queda ni rastre, certificant el viratge musical, de manera gradual i sense resultar gens forçat en només tres àlbums i cinc anys. La gran joia del disc és també l'últim gran Hit de la banda, un majestuós Shelter Me, amb piano, vents i cors que està entre els millors temes purament "Stonians" de Cinderella. En aquest to de rock'n'roll pur i amb aires que recorden als Faces, hi ha, Sick For The Cure, el mig temps One For Rock And Roll i la més festiva Make Your Own Way. El gust pel Funk i la música negra l'aconsegueixen a Love's Got Me Doin' Time que és pur Aerosmith dels 70, igual que Electric Love també recorda als Aerosmith, però en aquest cas de finals dels 80, mentre que Love Gone Bad té aquell so Kiss del disc Dinasty. Cinderella ho havien tornat a fer, tornaven a entregar un excel·lent àlbum, potser Heartbreak Station no té el reguitzell d'himnes del Long Cold Winter, però sí que té una varietat de sons encara més rica.Era 1990, un fantasma anomenat Grunge creixia a Seattle i arrasaria a totes aquelles bandes de Glam i Hair Metal que cantaven a les noies, a les motos i a la festa sense fi. Això de Cinderella havia estat una bomba, amb cançons tant icòniques com increïbles d'una era, després de dos grans discos de l'estil. El gran actiu, més enllà dels singles estratosfèrics, era la veu trencada de Tom Keifer. A diferència de les bandes rivals ells venien del Blues i eren més Zeppelin que la resta, com Great White, i no li feien cap fàstic al Rock Sureny combinant emotives balades de manual amb bombes Hard Rock que t'alegraven el dia. Dels seus tres primers discos multi platí potser aquest és el de menys èxit, però també és el més madur. El so del desert, les arrels americanes, els jocs amb acústiques, el Rock Sureny, tot suma en una gran col·lecció de cançons, culminada per tres singles excepcionals capaços de sobreviure en una escena en la qual Guns N' Roses i Skid Row semblava que no tenien rival. Cinderella eren més accessibles i la MTV els estimava, posant moltíssim les seves cançons.Tot havia anat rodat en la carrera de Cinderella, però la cosa es va començar a torçar a principis dels 90, just després d'haver captivat al món amb Heartbreak Station. El primer contratemps va ser la marxa del bateria Fred Coury, però el que de veritat va posar en escac tota la trajectòria de la banda va ser la pèrdua de veu per uns nòduls a les cordes vocals de Tom Keifer. Una infinitat d'operacions i recaigudes van impedir als de Filadèlfia reprendre la seva carrera fins al 1994 amb l'àlbum Still Climbing, incloent en la banda a tot un crack com Kenny Aronoff a la bateria. La malaltia de Tom Keifer no havia pogut arribar en pitjor moment, Cinderella era una de les poques bandes de Hard Rock que tenien clares possibilitats de sortir airosos de la febre Grunge que va dominar la dècada, gràcies al seu allunyament del Glam/Hair Metal i la seva aposta per un Rock de clara mirada als 70. Però en aquella època quatre anys eren tot un món, i més aquells quatre anys. Entre 1990 i 1994 hi havia hagut el temps suficient perquè el Grunge explotés comercialment i arribés a consolidar-se com un vessant hegemònica del Rock. Mentrestant, el nom de Cinderella havia quedat enterrat en l'oblit malgrat la seva excel·lent reputació, d'aquí que la sortida del seu disc, Still Climbing, passés inadvertida enmig d'altres llançaments que cridaven més l'atenció i la carrera comercial de l'àlbum seria pràcticament nul·la.Malgrat el fracàs comercial, el disc és fantàstic, gairebé a l'alçada dels seus dos anteriors. És de suposar que els múltiples entrebancs que la banda va tenir a l'hora d'acabar l'àlbum van fer que recuperessin cançons guardades al calaix per a acabar-lo, perquè la potent Talk Is Cheap, que ja va aparèixer en una versió diferent el 1987, i dues bombes com són, Freewheelin, escrita al 1985, i Hot & Bothered, apareguda al 1992 a la banda sonora original de la icònica pel·lícula Wayne's World, es poden considerar les destacades del disc i fins i tot figurar en la llarga llista de clàssics de la banda. Entre les cançons noves, predomina un cert allunyament del Rock d'arrels americanes del Heartbreak Station per a tornar a terrenys més pròxims al Hard Rock "mainstream" de l'època, l'ombra de l'èxit dels Aerosmith del Pump es torna a fer notar, en temes com, All Comes Down i Easy Come Easy Go. Cinderella tampoc descuiden una de les seves principals virtuts com son els seus temes més suaus, i brillen tant en mitjos temps amb, The Road's Still Long, com sobretot, en dues fantàstiques balades, la surenya, Hard To Find The Words, emotiu homenatge de Tom Keifer a la seva mare, i la clàssica, Through The Rain, que recorda al seu hit, Don't Know What You Got (Till It's Gone). Una brillant manera de tancar una carrera discogràfica impol·luta.El relat de l'activitat de Cinderella des del llançament del Still Climbing fins a l'actualitat sembla més una crònica de successos que una de musical. Davant la decepció per la gèlida recepció del seu últim disc, la banda va fer una parada indefinida el 1995, però el tímid revival del Hard Rock que va sorgir en ple declivi del Grunge els va animar a tornar, tant amb el primer d'una infinitat de discos recopilatoris com al directe, en una gira que va ser plasmada en un gran disc en directe i que sempre recomano, Live At The Key Club (1999), saldant un dels seus grans deutes amb els fans. Aquesta bona ratxa va coincidir amb un nou contracte amb el segell discogràfic Sony, augurant un imminent nou àlbum, esperança que se'n va anar en orris quan la mateixa companyia poc després va trencar el contracte i van entrar en un llarg període de litigis legals. Ja entrat el segle XXI, la trajectòria de Cinderella es resumeix a gires esporàdiques, la majoria d'elles aprofitant el potent circuit nostàlgic existent als Estats Units, i continus entrebancs per a aconseguir publicar noves cançons. La falta d'un segell discogràfic després de la fugida de Sony, les dificultats per a ajuntar als membres de la banda per a compondre temes, una nova recaiguda de la veu de Tom Keifer o fins i tot el mateix Jeff LaBar manifestant en diverses ocasions que els seus problemes d'addicció a l'alcohol eren la causa principal perquè la banda no es tornés a reunir (el 14 de juliol del 2021, la seva ex dona Gaile LaBar-Bernhardt el va trobar mort al seu apartament a Nashville, Tennessee, tenia 58 anys). Tot això ha derivat en què sigui pràcticament impossible assistir a un retorn discogràfic de la banda, el mateix Tom Keifer sembla haver tirat definitivament la tovallola i s'ha centrat en la seva carrera en solitari. Molt recomanable el seu debut, The Way Life Goes (2013), en el que evidentment exhibeix similars característiques a les de la seva banda, però amb un so més orientat al Rock clàssic, el Blues i el Soul, i Rise (2019), una mica menys inspirat, però també val molt la pena. Un injust oblit d'una de les bandes de Hard Rock més grans de la història.