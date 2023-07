El Berguedà recupera la iniciativa dels kits de pícnic reutilitzables per millorar el turisme circular

Treball en clau europea

Aquest 2023, en el marc de la campanya d'estiu, l', en col·laboració dels establiments turístics de la comarca, repliquen la iniciativa de l'any passat per repartir kits de pícnic reutilitzables. La finalitat de l'acció ésque s'han adherit a la campanya, que en aquesta ocasió, s'encarregaran directament d'articular la recollida dels paquets utilitzats.Així, després de la primera prova pilot del 2022, l'objectiu de l'ADB és donar suport als establiments turístics perquè puguin plantejar unaús amb els clients que els sol·liciten serveis de pícnic. D'aquesta manera, cada establiment rep un total deper poder testar quins poden ser els més útils per començar-los a implementar pel seu compte un cop finalitzi l'estoc disponible per la prova pilot.En el marc de la campanya també es preveu que, els clients que realitzin una estada llarga en un establiment i que requereixin aquest servei,. És a dir, que de retruc, la iniciativa pretén. I, per tal de fer-ne seguiment, tant els establiments participants com els clients que en facin ús, hauran d'omplir un qüestionari que permetrà"Hi havia una famosa campanya que deia que, i aquest n'és un exemple", valora al respecte el president de l'ADB,. De fet, el president, "tenim el deure de canviar els hàbits dels senderistes, i fer-ho per respecte el territori, per això és clau educar i sensibilitzar que una altra manera de consumir els pícnics és possible, apostant per la nostra".Des de finals del 2021 i fins al juny del 2022, el Berguedà va participar juntament amb onze territoris MED, en l'. Aquest projecte ha treballat durant tres anys amb l'objectiu de millorar la sostenibilitat i l'atractiu de les zones turístiques insulars i de baixa densitat Mediterrània a través del, preservant els recursos naturals i millorant la qualitat de vida dels residents i turistes. Programes com aquest prenen rellevància tenint en compte quei que, segons fonts de l'Eurostat, la Mediterrània va acollir més de 40 milions de turistes internacionals l'any 2019.Així, el Berguedà va ser un dels territoris des d'on es van treballar i desenvolupar estratègies destinades a la transició cap a un turisme més circular. Cal tenir en compte que, tal com posen en relleu des de l'ADB, la comarca "fa anys que treballa en diferents projectes que", des de projectes europeus com el de lesamb el projecte Emblemàtic Plus, o la participació recent amb el, que treballa pel desenvolupament i la promoció del turisme d'aventura sostenible a la Mediterrània. Al mateix temps, també es disposen de certificacions de sostenibilitat com lai la, així com iniciatives líders a Catalunya com la recollida selectiva de residus o fires de reconeixement internacional com Firhàbitat.En definitiva, l'Agència destaca que la iniciativa dels kits de pícnic pel sector turístic és "una actuació més per continuar sumant a aquest conjunt de projectes per".