«Berga és capdavantera en inclusió»: La Fundació la Llar celebra que la seva Patum romangui a la plaça

La Patum de la Llar 2023 Foto: Lídia López

L'escenari ideal

L'i lahan oficialitzat l'entesa per tal que la Patum de la Llar. Després de la prova pilot d'enguany, amb motiu del 50è aniversari de l'entitat, la Fundació ha realitzat una enquesta entre els seus usuaris i les seves famílies per decidir si, tal com els havia convidat a fer el consistori, continuaven fent la seva festa en aquest escenari., així que la festa passa a ser un acte més dins de La Patum.", ha destacat la presidenta de la Fundació La Llar,, que ha posat en relleu que "poques ciutats hi ha on una festa de l'envergadura de la nostra pugui ser representada com qualsevol altre". D'aquesta manera, la presidenta es mostra esperançada que "" per tal que "puguem fer ressò que som un més en la societat". I així és com Camprubí ha definit el que serà la Patum de la Llar a partir d'ara:", ha apuntat per la seva banda l'alcalde de Berga,, que s'ha mostrat satisfet per la resposta favorable de la Fundació de romandre a la plaça. "L'escenari de la Patum és la plaça Sant Pere", ha emfatitzat l'alcalde. De fet, Sànchez ha expressat amb orgull que, a més de ser un referent en inclusió, també ha estat. Sigui com sigui, ha avançat que "".A l'acte han assistit dos dels patumaires de la Patum de la Llar,, que han coincidit que la plaça de Sant Pere és molt més bon escenari per celebrar la festa que el pati de l'escola Santa Maria de Queralt. "És l'evolució natural", ha apuntat Camps, que també ha valorat que "". En la mateixa línia, Ribera ha destacat que "", en especial en ocasions com la d'enguany, de molta pluja. I és que, ambdós balladors, la plaça és "la referència" per la festa, i per això "".Amb tot, i malgrat apuntar que "la logística és més complexa", la presidenta de la Fundació la Llar ha conclòs que "" i d'aquí la decisió de mantenir-se a la plaça.