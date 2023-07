Berga promou l'esport i la salut a l'estiu amb un mes de programació esportiva gratuïta

Mulla't per l'esclerosi múltiple

El programa d'activitats esportivesarriba a la 8a edició. La programació es portarà a terme a la, del 3 de juliol al 4 d'agost. Es tracta d'una iniciativa que té l'objectiu de promoure els hàbits saludables i l'exercici físic entre la població durant l'estiu. Aquest any, les activitats es tornaran a concentrar durant el mes de juliol, ja que és el període en què les activitats compten amb major afluència. El projecte està impulsat per l'amb la col·laboració deli el(CEEC). Totes les activitats estaran dirigides per professionals tècnics dels centres esportius participants.En concret, l'edició d'enguany de Salut a l'estiu estarà formada per. Hi haurà sessions d'aiguagim, bodypump, aigua terra, aquazumba, hipopressius, defensa personal, karate, pilates, zumba, cross training i salut postural i jocs infantils. També es portaran a terme dues masterclass de zumba. Les activitats són, però caldrà tenir en compte la forma física de cada persona a l'hora de participar-hi. En el fulletó informatiu de Salut a l'estiu s'indica el grau d’intensitat de les diferents activitats (baixa, moderada i alta), així com les activitats adreçades específicament al públic infantil.Les activitats incloses en la programació. El punt de trobada de les activitats que es faran a la zona esportiva serà la pista vermella situada a l'accés de l’equipament de les piscines municipals d'estiu. En cas de pluja, les sessions quedaran suspeses i no es programaran de nou.Paral·lelament, Berga no faltarà a la cita anual de la iniciativa. És una jornada organitzada arreu de Catalunya per laque té l'objectiu d'acompanyar les persones afectades per aquesta malaltia i destinar fons a la recerca i la investigació. Berga participarà en la jornada fent una, a càrrec de Sandra Tristante, tècnica del Centre Esportiu Municipal El Tossalet. L'activitat es farà el. A més, els usuaris i usuàries podran col·laborar amb la iniciativa adquirint productes solidaris de la campanya que es vendran a la taquilla de les instal·lacions de bany durant una setmana.