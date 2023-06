El nombre de peticions de beques menjador pel curs escolar vinent creixen un 12% al Berguedà

Procés de revisió

Les peticions de beques de menjador escolar pel curs escolar vinent 2023-2024en relació amb les del 2022-2023 i un 23,73% respecte a les del 2021-2022. Enguany, i fins al període ordinari establert per fer les peticions de finals de maig, elha rebut un total de(el 2022 van ser 759 i el 2021, 687). Així, es preveu que la quantitat d’ajuts de menjador que es donaran pel pròxim curs escolar, ja que s’han introduït nous barems de renda quei en altres casos el percentatge canviaràEl 2021-2022 es van atorgarper menjadors durant tot el curs escolar. Mentre que el curs 2022-2023 es van atorgar. També s’estan tramitantper aquell alumnat que viu en municipis que no tenen centre educatiu i s’han de desplaçar fora del seu municipi de residència.Un cop rebudes les peticions, ara s’obre un procés de revisió de les sol·licituds que finalitzarà el mes de setembre, amb laabans de l’inici del nou curs escolar. El període de reclamacions es podrà fer delper aquelles sol·licituds que s’hagin pogut resoldre abans de l’inici del curs escolar. Les sol·licituds resoltes a partir de l’inici del curs escolar tindran 10 dies hàbils per realitzar la reclamació, a partir del dia de la publicació de la resolució a l’e-tauler.El termini ordinari per presentar les sol·licituds va finalitzar el dia 31 de maig., ja que la convocatòria queda oberta durant tot el curs escolar. No obstant això, tindran prioritat en la resolució les sol·licituds presentades dins el termini ordinari.