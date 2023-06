«Estem satisfets perquè és una obra que feia molt de temps que havíem començat les passes per sol·licitar-la»

Pròxim objectiu: millorar el servei

L'ha rebut amb alegria l'anunci delsobre l'adjudicació de les obres de la futura estació d'autobusos del municipi. Així ho ha compartit a Nació Berguedà el seu alcalde,, que ha reconegut sentir-se content "perquè portàvem mesos esperant que es produís". En concret, i després d'unes converses amb la Generalitat de Catalunya iniciades fa anys i un compromís assolit el 2017 , Territori i consistori van plasmar l'entesa a les acaballes del 2020, amb una primera data de finalització del projecte a la primavera del 2022 "El tema administratiu s'ha endarrerit més del que en un primer moment ens havíem pensat, però finalment,", ha exposat Font, que ha emfatitzat que "".D'aquesta manera, la Generalitat es farà càrrec dels, que bastiran una estació amb quatre andanes, una marquesina, dues pèrgoles i espais enjardinats. De fet, el darrer pressupost situava l'actuació vora els 750.000 euros, que s'han acabat incrementant, segons l'alcalde, per un, i per lacom carregadors per a mitjans de mobilitat elèctrica complementària (bicicletes i patinets) i d'uns monitors amb connexió a internet "que puguin tenir una doble funcionalitat: informar temes del transport i altres qüestions de l'Ajuntament". Per la seva banda, el consistori s'ha fet càrrec dea la Generalitat i també de la, que es va haver d'ajustar per incloure "alguns condicionants tècnics que marcava la mateixa Generalitat".En aquest sentit, des de Territori s'ha fet saber que els treballs compten amb. "Em constava que ho volien vincular a uns fons europeus, però al final és una decisió seva que a nosaltres no ens afecta", ha indicat al respecte Font. Els treballs arrencaran el mes de, i tindranAmb aquesta fita pràcticament a la butxaca, des de l'Ajuntament de Gironella posen el focus en el següent pas per fer realitat un. "És un objectiu que tenim des de fa temps:", ha declarat Font, que recorda que, actualment, "encara hi ha unes franges horàries del dia en les quals no hi ha cap opció de transport públic perquè no hi ha cap alternativa".D'aquesta manera, per tal que actuacions com la quina ara es farà realitat a Gironella tinguin encara més sentit, i per tal de "", és de necessitat "que hi hagi més freqüències en aquestes línies".