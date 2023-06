L'Erol publica una edició doble per rememorar els 50 anys de la desaparició del tren a la comarca

Una locomotora Berga al seu pas per Santpedor, model que protagonitza la portada de la revista Foto: Cedida

Pobles connectats i patrimoni ferroviari

Un any de celebració

, la revista cultural del Berguedà, ha publicat una edició doble per rememorar la desaparició del ferrocarril a la comarca. Sota el títol, aquesta publicació, corresponent a l'estiu i la tardor d'enguany, recull articles sobre la història del tren a Catalunya i al Berguedà, el patrimoni restant i la memòria encara viva dels seus testimonis. La directora de la revista,, n'ha compartit els detalls en una roda de premsa aquest matí a Cal Rosal, allà on algun dia es va situar l'"A Cal Rosal no hi queda res del que havia estat l'estació, però sí que", ha destacat Serra, que ha precisat que "va ser una estació molt gran", ja que era "el nòdul de connexió de la línia que pujava des de Manresa i el punt de sortida cap a Guardiola", la qual, finalment, enllaçava amb el Carrilet en sentit a la Pobla de Lillet. Tot plegat,, que segons la directora, "el riu explica", també en la naturalesa i sentit del transport de l'època.El primer bloc de la revista relata la història de la línia berguedana, la qualamb la subhasta de la concessió per construir el tram des de Manresa en direcció als Pirineus. A partir d'aquí, les altres dates significatives són el, amb la inauguració del tram fins a Puig-reig; el, el tram fins a Olvan; i el, amb la posada en marxa del darrer tram, fins a Guardiola de Berguedà. Tot això, amb una salut que es va anar apagant, després de dècades d'esplendor del tren a la comarca,, quan va arrencar el darrer tren des de Guardiola en sentit Olvan, i que va ser l'inici de la fi pels darrers quilòmetres de vies berguedanes, queD'aquest gruix d'articles, Serra destaca especialment el de, en el qual es relata com, malgrat les pressions dels veïns i els primers anuncis, el tren no va acabar d'arribar mai a Berga. Així mateix, les peces d'aquest bloc també, amb el carbó, el cotó, els tèxtils i el ciment de grans protagonistes, però també de contrastos de viatgers, treballadors i algun artista i professor que en va fer ús.El segon capítol recull els textos que parlen de les poblacions que van comptar amb estació:. Un dels més celebrats des de la direcció és el d', alcalde de Guardiola de Berguedà des de les primeres eleccions democràtiques (1979) i fins al 2003, i. Aquesta "doble mirada", segons Serra, li aporta un valor "molt interessant" al seu article. I és que, amb el seu pare i germans, van documentar aquest últim viatge en vídeo, i a més, com a alcalde, va ser el promotor de la recuperació de l'antic edifici de, que juntament ambAquesta dada lliga amb el darrer bloc de la revista, que versa del: tant l'arquitectònic, amb; com el maquinari, amb lque van circular per les línies de l'Alt Llobregat i que s'han preservat. De fet, fa uns mesos, l'Ajuntament de Guardiola va anunciar el conveni per a la cessió d'una Alstom 705 propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i que es troba restaurant-se Aquesta edició especial de L'Erol es presentarà a la ciutadania(19.00 hores) al Local Social de Cal Rosal, amb la presència de diferents dels autors que hi han participat. També hi serà, autor de la il·lustració que presideix el pas pel nucli amb una reproducció de gran escala (3,5 x 6 metres) que s'ha fet amb motiu dels 50 anys del darrer trajecte. "", ha detallat Canal, que ha posat en relleu que la il·lustració incorpora altres elements indissociables de Cal Rosal, com laTot plegat, des de la publicació obren la porta a totes les associacions, institucions i administracions interessades a sumar-se en la commemoració d'aquest fet històric, i els conviden a. La publicació El tren a l'Alt Llobregat consta gairebé 190 pàgines, de les quals 170 se centren en la crònica ferroviària, i unes 300 fotografies. Ha estat coordinat per, i sortirà a la venda per un preu de 22 euros.