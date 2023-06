Territori adjudica les obres de la futura estació de busos de Gironella

Elha adjudicat les obres de l'per un valor de. Aquesta actuació permetrà millorar el nivell de servei a les persones usuàries i promoure l'ús del transport públic, així com afavorir la connectivitat del municipi. Els treballs, que compten amb, començaran el setembre vinent i disposen d'un termini d'execució de quatre mesos.Gironella compta amb diverses parades d'autobús, així que l'obra que s'adjudica. Estarà ubicada en uns terrenys paral·lels a l'avinguda Catalunya i disposarà de quatre andanes, de tal manera que. L'entrada i sortida dels vehicles serà per la mateixa avinguda de Catalunya.La proposta consisteix en la: es crearà un vial paral·lel a l'avinguda de Catalunya i una nova vorera que servirà de separació entre la zona d'aturada d'autobusos i l'avinguda de Catalunya, alhora que es mantindrà la connexió amb la vialitat existent. En les noves voreres a l'àmbit de l'estació, es disposarandelimitades amb xapa d'acer.A l'espai d'aturada d'autobusos, es preveu la col·locació de, que crearan dues zones d'ombra i donaran protecció als vianants i passatgers en cas de pluja. Així mateix, el projecte inclou lacom espai per a l'espera de les persones usuàries. Aquesta estructura estarà construïda en acer amb un tancament envidrat.D'altra banda, l'estació disposarà de, undels autobusos i diverses. Tambédins de l'àmbit de la nova parada.Les línies d'autobusos que circulen pel municipi són: l', que uneix la Farga de Moles amb Barcelona; l', que uneix La Pobla de Lillet i Cambrils; l', que uneix Llívia i Barcelona; l', que uneix Prats de Lluçanès i Berga; l', que uneix La Pobla de Lillet i Barcelona; i l', que uneix Gironella i Berga. A banda, també hi ha les línies deque uneixen, respectivament, Montclar i la Quar amb Gironella.