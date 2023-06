El Forn torna a omplir els carrers de Berga de música, teatre i circ

Tres propostes en clau d'humor

Converses entre amigues i una història de màgia

Berga celebra una nova edició d', la mostra d'estiu d', amb cinc propostes que es portaran a terme en diversos espais de la ciutat. Es tracta d'unaamb l'objectiu deamb espectacles de diversos formats. Enguany, el certamen artístic comptarà amb, que es faran del 30 de juny al 2 de juliol, a laEl festival d'arts escèniques celebra aquest estiu la seva 6a edició, i es tracta d'una iniciativa impulsada per l'i les entitats de teatre local (i l'), amb el suport deli laa través del Programa.cat.és la proposta que obrirà El Forn el divendres 30 de juny, a la plaça del Forn, a les 19.00 hores. És un duet format per l'actori el músicamb una recepta pròpia:. Després del seu èxit Paraules d'antes arriben amb un directe original, fresc i popular. El nom ja és una declaració d'intencions: els agrada mullar-se. Han parit EL PRIMER DISCU (el seu primer disc) amb un repertori de cançons originals i afilades que recorren diversos estils musicals amb el seu pop còmic. Un espectacle musical ple de comèdia, cançons, jocs de paraules, crítica social i improvisació. Un xou en el qual reflexionen, parlen i riuen amb temes universals com l'alimentació, l'esport, personatges històrics, l'estil de vida, l'amor de veritat o les paraules d'antes (i ara). Una proposta per a tots els públics.El clownprotagonitza l'espectacle itinerant. Apareix una porta del no-res... Què hi ha a l'altre costat? Per obrir-la, un personatge excèntric, curiós, surrealista i divertit que porta la porta i la deixa aquí i allà, amb la necessitat de transportar-la. La simplicitat de la porta ens transportarà a llocs on l'imaginari entra-i-surt. Open Door és un espectacle itinerant en clau d'humor que es durà a terme pel carrer Ciutat el dissabte, 1 de juliol, a les 11.30 hores.La tercera proposta d'El Forn es titulai està interpretada per. Les faules clàssiques són encara avui dia contemporànies i ens fan reflexionar sobre la conducta humana. A través de faules conegudes com La cigala i la formiga, La guineu i el corb o La llebre i la tortuga ens endinsen en un món de conte per parlar de la deixadesa als boscos, la manca de respecte entre iguals o l'abús de poder, i com l'astúcia, la reflexió i, fins i tot, l'amor, ens poden ajudar a canviar situacions adverses. Es tracta d'un espectacle adreçat al públic familiar que es representarà el dissabte a la plaça Maragall, a les 12.30 hores.L'posarà en escena, l'1 de juliol, en diversos espais del parc del Lledó. L'espectacle comptarà amb dues sessions, que es faran a les 18.00 i a les 19.00 hores. Vuit converses entre amigues, reals, intranscendents, lleugeres i fresques. Converses sense més ni més. Unes ulleres, un abric, un nom escrit en un banc, somnis, un dibuix buscant quelcom inexistent o descobrir què és el més increïble que pot haver passat. Això són les vuit converses, vuit diàlegs que no deixen indiferent. La proposta es basa en els textos desota la direcció d'i la música d'. Espurnes de teatre interpretades pertancarà la 6a edició d'El Forn amb l'espectacle, el diumenge, 2 de juliol, a l'amfiteatre del parc del Lledó, a les 19 h. El meu company de viatge interplanetari té forma d'Y. Ell pot volar, i jo ja voldria, així que de moment provo de domar una bicicleta i que es deixi rodar. L'univers que es planteja en aquest espectacle està basat en aquell petit príncep que ens va agradar tant. Aquesta vegada, però, el personatge no és petit, tampoc no és príncep, i les bicicletes s'han de deixar muntar. Una història màgica carregada de poesia visual, inspirada en el mestre Brossa i en Duchamp. Un espectacle de circ artesanal: una bicicleta artística i la roda Cyr, vestida de lluna, fan el circ. Els invents i l'enginy fan l'artesanal.