«Encara hi ha gent que ha de marxar del seu poble perquè són assenyalats»

El mural que han pintat a la Pobla de Lillet amb motiu de l'Orgull Foto: La Pride de La Pobla de Lillet

Donar-li continuïtat al llarg de l'any

La Pobla de Lillet compta les hores per celebrar la primeraaquest cap de setmana. La desena de persones que estan fent realitat la iniciativa recalca que el seu anhel és promoure un poble més integrador i que abraci tothom. I és que, segons l'organització de l'esdeveniment, "".Eles commemora arreu del món el 28 de juny, en coincidència dels. La matinada del 28 de juny d'aquell any, la policia va efectuar una batuda en un local de Nova York que duia justament el nom d'Stonewall i que era un local on solia concórrer el col·lectiu LGTB. Aquella actuació va desencadenar un seguit de manifestacions de protesta que van acabar consolidant la data com unai el, sigui el quin sigui el seu gènere o identitat sexual.Amb els anys, la data ha pres també un, i són diverses les celebracions i desfilades amb motiu del Dia de l'Orgull que han esdevingut referents, com la deo, més a prop de casa, la dei la de. En el cas del Berguedà, la jornada ha anat creixent, si bé, fins a la data, els actes han restat en la lectura del manifest per part de les institucions que s'hi han adherit i alguna proposta esporàdica. Enguany, però, una agrupació de nova creació fa un pas endavant i ha programato Pride (el nom en anglès). És a la, i segons els promotors, serà "la primera a l'Alta Muntanya".Arran de la idea de tres persones, un grup d'una desena de veïns i veïnes de la Pobla de Lillet va començar a treballar al gener en una iniciativa que servís per, amb la vocació de. De fet, l'aprenentatge va ser primerament intern, ja que tal com han reconegut des de l'organització,. Així, aprofitant l'avinentesa del 28 de juny, l'agrupació va marcar-se al calendari la data, amb la fita de bastir la primera celebració de l'Orgull.D'aquesta manera, el primertindrà lloc aquest cap de setmana, del divendres 30 de juny al diumenge 2 de juliol. L'inici serà el divendres a les 18.00 hores, amb la presentació de l'exposició L'activisme LGTBI abans i després d'Stonewall, a càrrec deal restaurant La Borda de Lillet. A l'acte l'acompanyarà l'activista trans de baganesa, que compartirà les seves experiències respecte de la perspectiva del col·lectiu en pobles de muntanya.El dia fort serà el dissabte, amb una agenda completa des de les 10.00 i fins a la matinada, entre les quals destaquen les, unaamb gegants i capgrossos "vestits per l'ocasió", la primera, una, i un espectacle de la drag queen berguedana. El diumenge es viuran les darreres pinzellades de la celebració, amb una excursió als voltants del poble que culminarà amb el desplegament d'Aquestes propostes, així com d'altres actuacions que quedaran perennes al municipi com un banc que s'ha pintat amb els colors de l'arc de Sant Martí i un mural que presideix el pas per la carretera de Ripoll al poble,, amb el punt final en la celebració de l'Orgull cada juny. Aquesta és la missió de l'agrupació, que destaca la mà estesa i col·laboració que han rebut per part de l', el, la, i també del, el qual exposen que els han assessorat jurídica, administrativa i artísticament.Tot plegat, es tracta d'una tasca amb la voluntat de normalitzar la diversitat de persones que viuen al municipi i. A més, emfatitzen, amb l'agreujant dels pobles petits, ja que segons els impulsors de la iniciativa: "". Visibilitzar, integrar, respectar i gaudir de l'amor seran les principals consignes de la primera Pride de La Pobla de Lillet.