Puig-reig reviu el passat templer amb més activitats al voltant del castell

▶️ Reviu la història i el passat de Puig-reig...



🗓️ 1 i 2 de juliol

📍 Castell de Puig-reig

👉 Consulta el programa a https://t.co/SzN8rhBnr1#Puigreig#CreemPuigreig@berguedaturisme pic.twitter.com/XlZCHEEkBS — Ajuntament Puig-reig (@AjPuigreig) June 26, 2023

Lafarà reviure la història i el passat del municipi aquest cap de setmana. La catorzena edició de l’esdeveniment arriba amb una programació plena d’activitats al voltant delque tindran lloc l’1 i 2 de juliol. La, estrenada fa dos anys, i l’, seran dos dels plats forts de la celebració tot i que les activitats són nombroses i per a tots els públics.L’i l’, juntament amb diverses entitats col·laboradores, impulsen aquesta celebració al voltant del Castell de Puig-reig amb la finalitat dei el seu patrimoni històric i de convertir aquest esdeveniment en un referent i en una festa que el poble i les entitats es facin seva.El president de l’Associació Cultural Templers de Puig-reig,, ha explicat que ja, l’any passat, amb la primera edició després de la pandèmia, es va recuperar l’essència de la festa. Així, apunta que enguany es pretén treballar per, com per exemple el tema de la restauració. Flores ha assegurat que es continua comptant amb lai particulars que participen en els diversos espectacles que s’han previst per assegurar que tots els públics trobin el seu espai.ompliran els entorns del Castell durant la tarda i nit de dissabte i diumenge al matí.Un dels plats forts tornarà a ser la. Aquest recorregut dramatitzat comptarà amb més escenes i amb la participació de més persones i més entitats del municipi. La coordinació i direcció d’aquest muntatge va a càrrec de, que ha animat a tothom a assistir-hi per descobrir les novetats que s’han preparat. Les visites es faran per grups d’unes vint persones i. Una altra de les propostes destacades serà l’que tindrà laEl regidor de Cultura,, ha assegurat que la festai ha recordat quei que porta molts visitants. Vila ha volgut destacar laimplicades a l’esdeveniment i que han convertit la celebració en una festa del poble.