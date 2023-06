El Berguedà impulsa una campanya contra el malbaratament alimentari

Les xifres del malbarament

. Aquest és el lema d'una campanya per la lluita contra el malbaratament alimentari que promou elque comença aquest juliol i finalitzarà d'aquí a un any. L'ens comarcal ha editatque es podran trobar a 70 establiments comercials de la comarca amb l'objectiu d'acostar a la ciutadania propostes per cuinar plats saludables, fent servir aliments de temporada i de proximitat peri també. D'aquesta manera, es reivindiquen els aliments i s'incentiva conèixer la importància econòmica, social i ambiental que implica obtenir-los per crear consciència de la importància deEls ciutadans trobaran aquestes receptes adins de sengles suports de fusta que han elaborat el. Les botigues que hi participen són d’Avià, Bagà, Berga, Casserres, Guardiola de Berguedà, Gironella, Olvan, la Pobla de Lillet, Puig-reig, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada.La campanya comença aquest mes de juliol, quan ja es trobaran les receptes als comerços col·laboradors.fins al juliol del 2024, dues per cada mes de l'any. Cada full té dues receptes (una per cada cara per aprofitar el paper) que han anat a cura de la plataforma públicaque també ofereix consells per la correcta conservació dels aliments per evitar que es facin malbé a casa.La campanya té un cost d'unsi es fa amb el suport de l'. A més, es complementarà ambde la comarca dins catàleg de serveis de l'ens. La iniciativa s’emmarca dins delque preveu, entre d'altres, la realització d'accions contra el malbaratament alimentari i el foment de la compra i el consum responsable d'aliments.Es calcula que, a Catalunya,amb un cost econòmic de. L‘impacte econòmic negatiu d’aquestes pèrdues és de 900 milions d'euros a l'any. Al Berguedà, unA Catalunya, el malbaratament alimentari suposa anualment una petjada ecològica equivalent a, que serien els produïts per 20.300 automòbils durant tota la seva vida útil. Al mateix territori, el(per criteris estètics, causes climàtiques, excedents o per la baixada de preus…). Cada any, 1/3 part de la producció d'aliments que es produeixen al món. Només tenint en compte la fracció d’aliments que es malbarata a les llars del planeta es podrien alimentar a