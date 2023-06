Els alumnes berguedans que han gaudit de beques de la Fundació Impulsa celebren el final de curs

Acompanyar els joves en col·laboració amb el territori

Elsque han gaudit de les beques de lahan celebrat, al pavelló de Suècia de Berga, el final de curs 2022 -2023. En concret, han estat 16 nois i 12 noies, i formen part delsper la Fundació enguany. D'aquesta manera, amb l'acte de fi de curs, es posa de manifest l'i també la, que al Berguedà, aquest curs han estat 21. La seva tasca és la de fer acompanyament, juntament amb la participació dels agents territorials implicats. A més, compten amb la col·laboració deli els ajuntaments dePer municipis els joves amb ajudes són: 11 de, 5 de, 4 de, 2 d', 2 de, 1 de, 1 de, 1 dei 1 d'. Per promocions hi ha 10 joves de la, 8 joves de la, 7 joves de la promociói 3 joves de la promoció. Per cicles, 22 joves han estudiat cicles formatius dei 6 joves de cicles formatius de. Pel que fa a les formacions, han estat: 5, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Amb tot, cal destacar que, aquest 2023, són 7 els i les joves que es graduen.Des de l'administració es posa en relleu que s'han fet més 285 hores de voluntariat realitzades pels i les joves en entitats com l', l', l', la, la, l', el, el, la, laA la celebració de final de curs hi han participat joves, mentors i representants de l'entitat, encapçalats pel seu president, així com l'alcalde de Berga,, i el president en funcions del Consell Comarcal del Berguedà,. Després dels parlaments els estudiants han gaudit d'una estona de jocs per reforçar els seus lligams. I, finalment, se'ls han lliurat diplomes i certificats.L'objectiu de les ajudes de la Fundació Impulsa ésque hagin finalitzat els estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), i, però que es trobin en unaque els hi impedeixi o dificulti l'accés a aquests estudis.Així, la Fundació Impulsai de les col·laboracions d'organismes i entitats com els centres educatius, ajuntaments, Consell Comarcal,. A tall d'exemple, l'ens comarcal hi aporta 6.000 euros anuals per contribuir a sufragar el cost de les beques que rebran els joves de la comarca.El setembre del 2022 va començar el. Després del procés d'admissió, realitzat juntament amb la col·laboració de les escoles i del Consell Comarcal,, que sumades a les que ja tenen alumnes d’anteriors promocions, fan un total de 28 joves que han gaudit de les beques de la Fundació aquest curs 2022-2023.