S’estabilitza en un centenar el nombre d’anyells sacrificats per la Festa del Xai

Una festa en comunitat

El nombre d’anyells sacrificats al Berguedà amb motiu de laque celebra la comunitat musulmana a la comarca, se situa en. Concretament,, una xifra similar a la del 2022.En els darrers dos anys, el nombre d’anyells sacrificatsdesprés que durant l’època del confinament a causa de la Covid-19 cresqués. En aquell moment, les famílies no podien desplaçar-se per les restriccions de mobilitat imposades arran de l’emergència sanitària. La Festa del Xai és unaque les famílies musulmanes tendeixen a anar a celebrar al seu país d’origen. De manera que, d’ençà que ja no hi ha hagut restriccions i han pogut viatjar de nou,. Enguany,, una mica més d’hora que el 2022 que va ser el 9 de juliol.La logística de la festa està organitzada per l’Àrea de Festes de l’en coordinació amb l’Àrea de Polítiques Migratòries del, responsables de Salut Pública, carnissers de la comarca i membres dels cossos de seguretat.Aquest 2023 s’han habilitat: el 28 de juny al migdia, a la carnisseria islàmica situada al carrer Aurora Bertrana de Berga; i el mateix dimecres a les 18.00 hores, al pati de l’institut Guillem de Berguedà. El lliurament es farà de forma esglaonada.La celebració sol començar amb unaa trenc d’alba a les mesquites o punts d’oració dels municipis del Berguedà. Tot seguit,als escorxadors per part de personal qualificat per garantir el compliment de les mesures legals i sanitàries de la carn que es consumirà durant l’àpat festiu. Després de sacrificar l’animal,. La tradició estableix que la família es queda amb una tercera part de l’animal, mentre que la resta es reparteix entre les persones necessitades, el veïnat, els amics i coneguts.La Festa del Sacrifici es faquan aquest va estar a punt de sacrificar el seu fill per ordre divina, però, finalment, Déu el va aturar i li va donar un xai per sacrificar, un episodi que recull l’Alcorà i la Bíblia. La Festa del Xai se celebra el, coincidint amb el final del Dhu I-Hajj, el pelegrinatge que milions de persones musulmanes fan anualment a la ciutat de La Meca, a l’Aràbia Saudita, en compliment d’un dels cinc pilars o preceptes fonamentals de l’Islam. En tractar-se d’un calendari lunar,i cada any s’avança onze dies, aproximadament, al calendari gregorià.