La cançó d'autor protagonitza la 7a edició del Festival SonaB

Un viatge musical occità i paisatges sonors del Pirineu

Cesk Freixas, Maria Jaume i Mar Pujol

s’endinsa en el període estival a través d’una nova edició del, el festival dels vespres d’estiu que omple de música alguns dels espais més emblemàtics del barri vell. El certamen arriba a laincloent cinc propostes musicals de. Enguany, el festival comptarà amb les actuacions de cantautors i cantautores que oferiran repertoris d’estils diversos amb propostes de música, entre altres.La programació inclou, que es portaran a terme els dijous,. El SonaB és un festival musical impulsat per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Berga amb el suport de la Diputació de Barcelona.Bategant al ritme d’una vall aïllada,baixa de les muntanyes de la Val d’Aran per abraçar l’escenari. L’artista i activista ens porta sinergia natural entre dues llengües: música i occità-aranès. L’any 2012 inicia la seva trajectòria musical mitjançant el videoclip Esperança, projecte amb el qual denuncia la violència de gènere. Després de debutar amb el disc Eth paradís ei en tu (2015), la cantant, acordionista i guitarrista publica el seu segon disc titulat Henerècla (Hètaman, 2018), una revelació musical de ritmes mestissos i influències de músiques del món.Alidé Sansamb un concert que repassarà la seva trajectòria musical a través de la seva veu acompanyada per l’acordió diatònic i la guitarra. La plaça del Forn acollirà aquesta actuació,La setmana vinent, el claustre de Sant Francesc acollirà l’actuació del músic i compositor. MONT CAU és el quart treball discogràfic que el cantant firma amb el seu nom. És una passa endavant del camí encetat amb l'anterior projecte titulat TOST, en què continua esprement el format solo amb la veu i la bateria com a protagonistes, però també amb l'electrònica, les gravacions de camp i d'altres instruments com el flabiol i la guitarra. Si TOST era un cant a la muntanya més humana, col·lectiva i anònima basant-se en el repertori tradicional del Pirineu català, MONT CAU és un cant a la muntanya física, a la part natural i profunda de la muntanya., és el cau on refugiar-se en un món, el dels humans, sovint hostil i descoratjador. És un àlbum dedicat a la natura, la Mare de totes les coses i, per tant, una celebració del fet de viure atents i de manera respectuosa amb l'entorn natural.Direm nosaltres és la gira de presentació del nou disc del cantautor. Un treball discogràfic amb la mirada posada cap a les arrels, la terra, la cura de la nostra llengua i d'allò més genuí de la música feta des de la proximitat. Freixas explica que “per primera vegada dedicaré un disc sencer a musicar els versos d'un poemari que va escriure un dels escriptors contemporanis més celebrats de la literatura catalana”. Aquest escriptor és, que també participarà del directe sent part activa de la posada en escena, i el poemari és el celebrat Direm Nosaltres. Laacollirà elaquesta actuació protagonitzada per Cesk Freixas, acompanyat a l’escenari pel guitarristai el poetaés un dels talents emergents clau en la nostra escena musical recent. Nascuda a Mallorca i establerta a Barcelona, atresora un estil propi que basteix un pont entre les grans cantautores de l’indie i la cançó mediterrània. El 2022 va presentar el seu esperat segon disc, Voltes i voltes, produït per(Da Souza) i enregistrat per(Renaldo & Clara). Representa un pas endavant, més pop i més lluminós, que el distingeix de la introspecció de l’aclamat debut Fins a maig no revisc (2020). Maria Jaume, que ha passat per festivals de renom com el Primavera Sound, Aphònica o Barnasants, actuarà a Berga, a la, elclourà el SonaB amb una actuació titulada Trepa, que es farà el, a la. En aquesta ocasió, la cantautora estarà acompanyada peral violoncel. Mar Pujol és versàtil i convincent, experta en punyir l’ànima d’aquella qui l’escolta. La cantant del Lluçanès, compositora i guitarrista, inicia el seu recorregut com a cantautora amb 22 anys. En el seu primer àlbum, Trepa, presenta melodies carregades d’aire pur i resistència rural, que s’enfilen en una proposta terrenal i etèria a la vegada. Temes que ha anat forjant els darrers anys prenent com a referència projectes tan propers com, entre altres. Amb l’EP Trepa, Pujol debuta el 2022 tot autoeditant el seu treball. El mateix any, Mar Pujol ha estat reconeguda amb el Premi Tendències atorgat per Regió 7 i amb el Premi a la Innovació Rural del Lluçanès. També ha estat seleccionada per participar del projecte Refugi.art de la Guixa (Vic).