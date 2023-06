Berga rep la Flama del Canigó i la reivindica com un símbol d'unió

Foto de família de l'arribada de la Flama del Canigó a Berga Foto: Lídia López

Cristian Pérez, del Cquie de Puig-reig, encarregat de portar la Flama al seu municipi Foto: Lídia López

Els quatre membres dels Amics de la Flama de Berga que han fet el Cim del Canigó aquest 2023 Foto: Amics de la Flama de Berga

Laja s'estén per la comarca. Les revetlles ded'arreu del Berguedà van prenent forma i, molt aviat, començaran a encendre les fogueres amb els quinqués que els representants dels municipis s'han endut cap a casa. Tot plegat, en un acte organitzat per, que s'ha mostrat compromès a "mantenir la cohesió, la llengua i la cultura a la nostra comarca".Així ho ha assegurat el president d'Òmnium Berguedà,, que ha estat l'encarregat de conduir l'acte que ha servit per rebre la Flama i compartir-la amb els presents. Per la seva banda, l'alcalde de Berga,, ha donat la benvinguda a la ciutat i ha compartit que "". Sànchez ha apuntat que "cada vegada assisteix més gent", tot reivindicant el simbolisme d'aquest foc únic incidint que "". "i hauria de servir reflexionar en un context d'ascens de l'espanyolisme i de retrocés de la llengua catalana", ha aclamat l'alcalde, que s'ha mostrat partidari que els partits de l'arc catalanista "ens hauríem d'unir i anar a les pròximes eleccions plegats".La lectura del manifest, que enguany ha estat redactat per, ha estat a càrrec de dos usuaris de la. Prèviament, la seva presidenta,, s'ha mostrat esperançada que des de l'entitat treballen dia a dia amb el desig que ", per tal de fer realitat una societat més tolerant i justa". Tot plegat, en un escenari on, malgrat els intents, no ha estat possible encendre el peveter pel vent.Sigui com sigui, res ha impedit que els diferents representants dels municipis que s'han donat cita a la plaça del Forn s'hagin pogut endur la Flama. Com és el cas de, del, que ha estat l'encarregat de traslladar el quinqué que encendrà les fogueres que se celebren al municipi.Un altre dels moments més sentits i especials de la tarda ha estat quan, amb la música de la, el públic i organització s'han animat a ballar. Una rotllana ha omplert la plaça i, després de les indicacions escaients, s'ha procedit a la dansa. En acabar, ha estat el torn dels gegants de lade ballar, posant punt final a la vetllada dansant al ritme de, deCal recordar que la Flama del Canigó ha arribat a Berga a través de quatre membres dels, que la passada mitjanit, van pujar el cim del Canigó després de la regeneració de la Flama, per tal que la capital i tota la comarca en pugui gaudir avui. Algun d'ells ha fet acte de presència a la rebuda de la plaça del Forn, després d'haver-la entregat tot just una hora abans. I, tot i reconèixer sentir-se cansat,Amb tot, l'acte ha tancat amb elals presents, i també, l'entrega de la Flama a tot el públic interessatque ha disposat Òmnium Berguedà.