L'Ajuntament de Gironella destina 260.000 euros en asfaltat

L’ha asfaltat, aquest mes de juny, un total de 13.800 metres quadrats en diferents punts del municipi. Concretament, amb les obres s’han resolt deficiències a l’avinguda Catalunya, a un tram de la carretera de Bassacs, al carrer Miquel Martí i Pol, carrer Balmes, carrer Estació, al passatge Cinema Victòria i alguns carrers de Cal Ramons. A més, s’ha incorporat un pas de vianants de plataforma elevada a l’avinguda Catalunya, a l’altura del carrer Estació.L'actuació al tram de l'avinguda Catalunya era un, quan es va fer el traspàs de la via al municipi, i pel qual el govern català ha aportat 200.000 euros. En aquest mateix conveni es preveu una, que es farà en les setmanes vinents.En paral·lel,de les zones afectades i de diversos punts del municipi, com el Cap del Pla, al nucli històric, a la plaça Campalans, a la Font dels Tòrracs i a Viladomiu Nou. Aquestes actuacions inclouen el repintat de places d’aparcament, el pintat de places de persones amb mobilitat reduïda en color blau, la creació d’una zona de càrrega i descàrrega al carrer Balmes, un itinerari de vianants a Viladomiu Nou per accedir a la illeta de reciclatge, i aparcaments al carrer Sant Joan Baptista de la Salle en semibateria inversa, entre d’altres., i aquesta actuació és la primera que es farà en el marc del Pla de Carrers 2023-2030", detalla el regidor d'Espai Públic i Barris,. De fet, el regidor ja avança que les actuacions en asfalt i pintat seran amb caràcter anual, "", ha afegit.