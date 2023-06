La BdeGust arriba a la quinzena edició amb cinc viticultors, un cerveser i artesans elaboradors de la comarca

Laacollirà la quinzena edició de la, la mostra gastronòmica i vitivinícola organitzada per l'i amb el suport de l'. L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte, 1 de juliol, estrenant una nova franja horària: entre les 17.00 hores i fins a la mitjanit.La mostra comptarà amb cinc viticultors de tres DO diferents:(DO Empordà),(DO Pla de Bages), i(Massís del Garraf-Penedès). Pel que fa a cerveses, es podran degustar les, de Puig-reig, i el restaurador d'enguany és, amb el xef Diego Alías, de Josa del Cadí. Com ja és habitual, també s'hi trobaran artesans elaboradors de la comarca com l', el, la, la, que oferirà vins i formatge Cuirols.Paral·lelament a la mostra, de 17.00 a les 20.00 hores, se celebrarà la, amb la col·laboració dels, i fins a les 21.00 hores, els infants podran gaudir dels tallers de laa càrrec de. I, novament, la mostra estarà acompanyada de música, amb una sessió de DJ ambde 18.30 a 21.30 hores, i a partir de les 22.00 hores pujarà a l'escenariEl regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Gironella,, destaca "". Per aquest motiu, ha convidat a tothom a "gaudir d'aquest magnífic aparador pels amants del bon menjar i beure, de la bona música i del bon ambient".