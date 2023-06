De Berga al Canigó: 300 quilòmetres per portar la Flama a la comarca

L'instant de la recollida de la Flama, l'any 2022 Foto: Amics de la Flama de Berga

L'any 2021 va ser el darrer que van coincidir tots els membres dels Amics de la Flama de Berga, en algun punt del trajecte Foto: Amics de la Flama de Berga

Elses troben en plena expedició per portar la Flama a la ciutat, i així, encendre les fogueres de lad'arreu del Berguedà. La iniciativa va engegar per la motivació deara fa vuit anys, que malgrat que la comarca no gaudís de gran tradició de celebrar la revetlla,. Per això, cada vegada són més els municipis berguedans que, el 23 a la tarda,La primera sortida del grup va ser el, i des d'aleshores, no han fallat cap any. Fins i tot, durant els estius d'afectació de la pandèmia, l'agrupació es va adaptar a les restriccions imposades pel govern francès i va refermar el. Així ho explica a Nació Berguedà un dels membres dels Amics de la Flama de Berga,, que reitera el compromís de tots sis i, tot i confessar que només es troben per aquesta sortida, destaca que "hem aguantat tots".Ara bé, la pandèmia sí que va fer, que si bé els set primers anys van fer l'ascensió al cim a través del refugi de Cortalets, enguany serà la segona ocasió que pujaran pel costat del. El recorregut és més llarg, però després de les noves limitacions instaurades des de les autoritats franceses, veient la massificació de la ruta, han optat perUn cop comencen l'ascens, la colla passa a anomenar-se, que és la fórmula per poder accedir a més facilitats en. Així, tot i que "no es poden posar portes a la muntanya", les administracions encarregades poden racionalitzar aspectes com l'accés de vehicles en entorns naturals. La finalitat de tots, siguin colles reconegudes o persones particulars que s'animen a fer la ruta, ésCustodiada al castell de Perpinyà,al cim del Canigó. Inicialment, els llibres d'història recullen que el foc tenia un caràcter depurador, i compartia simbolisme amb un sol que, després del 23 de juny, va perdent força -com les flames que s'apaguen-. Amb el temps,als indrets que n'han conservat la tradició, si bé, al territori de parla catalana, ha esdevingut un. Així, encendre les fogueres d'arreu del territori amb una mateixa Flama, esdevé el millor emblema de comunitat.Aquesta fita, però, no és gratuïta, iper mantenir la tradició. Com ho fan els Amics de la Flama de Berga, que. Enguany, la ruta ha engegat aquest matí, amb un primer trajecte en cotxe de 113 quilòmetres fins al. Al migdia, l'expedició, enguany formada per quatre berguedans, començava a caminar, amb elde primera destinació (8,8 quilòmetres). El darrer tram, fins al, serà nocturn, amb un ascens d'uns 16,5 quilòmetres. I, un cop els quinqués dels de Berga ja brillin, desfaran el camí amb una nova missió:Tanmateix, el canvi de ruta engegat el 2022 ha fet sacrificar una part de la travessa que també compta amb gran popularitat: el pas pel. Moltes persones s'apropen fins aquest indret, on es donen cita bona part dels voluntaris i equips de foc que han fet el cim, i, esdevenint el punt d'inici de moltes de les expedicions que acaben portant aquest foc únic arreu del territori. Fins a l'any passat, el grup berguedà agafava la bici en aquest punt per fer el darrer tram cap a Berga pedalejant, malgrat queEn tot cas, la motivació pel repte i el gust pel ciclisme és autèntic per la colla, que posa sobre la taula unde cara l'any vinent, en coincidència amb ladels Amics de la Flama de Berga:, combinant els trajectes a peu i amb bicicleta. "És un somni", reconeix Esteban, conscient de l'organitació i dedicació que pot comportar.Queda un any per descobrir. De moment, l'agrupació té la missió de portar la Flama a la comarca demà a la tarda.