Revetlla de Sant Joan 2023 al Berguedà: fogueres i celebracions

Berga: arribada de la Flama

Gironella: un agermanament de foc

Laés una tradició que té lloc durant la, la nit més curta de l'any, per. Durant aquesta festa, les ciutats, pobles i platges de Catalunya s'il·luminen amb lesi celebren llençantal llarg de la nit.Al, malgrat que no hi hagi platja, també se celebra la revetlla amb diferents fogueres al llarg de la comarca, que engegades amb la, serveixen per donar la benvinguda a l'estiu.Berga acollirà l’arribada de la Flama del Canigó. Elsportaran el foc fins a la plaça Cim d’Estela (17.00 hores), on serà recollida per representants de diferents entitats esportives i de lleure que. La darrera parada serà la(18.00 hores), on es farà l’encesa del peveter; la rebuda institucional amb l’alcalde de Berga,; i la lectura del manifest, a càrrec de laPosteriorment, hi haurà una ballada de gegants amb lai la interpretació de la dansa El Pegaire, a càrrec de la. Tot seguit, es distribuirà el foc de la Flama del Canigó per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan a diversos municipis berguedans, i també, als privats que s'interessin. L’esdeveniment finalitzarà amb. L’acte està organitzat per

La vila de Gironella serà una de les que es desplaçarà a Berga per recollir la Flama del Canigó. Un grup de corredors engegarà la marxa a la plaça del Forn de la capital berguedana en direcció a Gironella, amb un avituallament a les 18.45 hores a la Porta del Comerç de Cal Rosal i una arribada cap a les 19.15 hores per Ca la Margaret. A les 19.30 hores, es llegirà el manifest a la plaça de la Vila i s'encendrà el pebeter. La celebració clourà amb el repartiment de coca i xocolata per a tothom.



A Cal Bassacs, a més del Sant Joan, també es troben celebrant la Festa Major. Les activitats van engegar el dimecres i s'allargaran fins al diumenge a la nit. Així, per la nit de la revetlla, s'ha previst una nit musical amb Cafè Trio a partir de les 22.30 hores i un repartiment de coca a la mitja part del concert.



Puig-reig: les colònies s'il·luminen

Al municipi de Puig-reig, seran les colònies les que duran a terme les diferents propostes amb motiu de la revetlla. Una de les que té més recorregut és la celebració de Cal Marçal, que engegarà a les 20.30 hores amb un sopar a la brasa. La foguera s'encendrà a les 21.30 hores, quan s'espera que el CQUIE faci arribar la Flama del Canigó. Així, a partir de les 22.00 hores, es comptarà amb l'animació musical del grup Xarop de nit, i amb un mos de coca i cava durant la mitja part del concert.



A Cal Prat, l'activitat es localitzarà al carrer Jardí a partir de les 21.00 hores, quan s'oferirà un sopar de revetlla als presents, amb opcions i preus des dels 12 euros als 20, i 5 pels infants. I, finalment, l'Ametlla de Merola també ha preparat la seva vetllada de foc i festa per rebre l'estiu. Serà a la pista de bàsquet a partir de les 21.00 hores, quan s'oferirà un sopar de 10 euros que també inclourà un tallet de coca i una copa de cava. A les 22.00 hores, s'encendrà la foguera amb la Flama del Canigó i es llegirà el manifest. La fi de festa serà musical, a càrrec del PD Xics.



Bagà: proposta pels menuts

Els nens i nenes de Bagà tindran la seva pròpia vetllada. La revetlla de Sant Joan infantil tindrà lloc la tarda del 23, entre les 17.00 i les 19.00 hores a la plaça Tiraval. Allà, La Pinya i el consistori hi han previst un berenar, manualitats diverses, diferents jocs i també una disco festa.



Cercs: música i sopar a Sant Jordi

Al municipi de Cercs, la revetlla s'ha centralitzat a Sant Jordi. La proposta s'iniciarà a les 19.00 hores amb un concert de Laura Luceño i un sopar popular a partir de les 21.00 hores (14 euros pels adults i 7 pels infants). La vetllada continuarà amb música per a totes les edats a partir de les 23.00 hores, i la promesa de moltes sorpreses al llarg de la nit. La revetlla de Sant Joan està organitzada pel CPA Cercs i tindrà lloc a la plaça I Comte de Fígols.



La Pobla de Lillet: revetlla en un parc lliure de petards

El parc Xesco Boix serà l'epicentre de la revetlla de Sant Joan a la Pobla de Lillet. La festa s'iniciarà a les 20.30 hores amb un mossec popular (8 euros, amb beguda inclosa) a l'espera de la Flama del Canigó, que arribarà al poble cap a les 22.00 hores i s'encendrà la foguera. Al cap de 30 minuts, engegarà un concert amb Rustik's de Vallcebre. Ara bé, un dels aspectes innovadors de la festa és que, el parc on es desenvoluparà serà lliure de petards.



Avià: inici de festa amb l'encesa de la foguera

La revetlla avianesa tindrà lloc a l'aparcament de l'Ateneu. L'hora d'inici és les 21.30 hores, amb l'encesa de la foguera amb la Flama del Canigó. A la vegada, s'oferirà un sopar popular de 5 euros. La festa prosseguirà amb un ball ofert pel grup Ostres Ostres.



Guardiola de Berguedà: espectacle i correfoc amb els Diables

Guardiola de Berguedà celebrarà la revetlla amb una cercavila per acompanyar la Flama del Canigó pel municipi i fins a la plaça de l'Ajuntament, a partir de les 21.30 hores. Allà, es llegirà el manifest i, a les 22.00 hores, s'encendrà la foguera del barri Bastareny. A continuació, es durà a terme un espectacle i correfoc a càrrec dels Diables de Sant Andreu a l'estació. El punt final de la festa serà musical, amb un concert de Banda Sonora i el DJ Morde, a la plaça de l'Ajuntament.