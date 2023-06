Sílvia Culell, nova presidenta d'Hostaleria i Turisme del Berguedà

renova la junta directiva. El fins ara president, Jordi Badia, del restaurant La Cabana, deixa el càrrec i passa el relleu a, propietària del restaurant La Barana. La nova junta combina experiència amb cares noves amb l’objectiu de continuar treballant percom és el de l’hostaleria i el turisme., del restaurant Cal Marsalet, ocupa el càrrec de vicepresident;, de l’hotel-restaurant El Recó de l’Avi, és el secretari; i, del càtering Les Alzines, és el tresorer. Com a vocals formen part de la junta, del restaurant Els Roures;, d’Indòmit; i també, de La Cabana. La nova presidenta ha explicat que, pròximament, poden afegir-se nous vocals per ampliar la representació d’aquesta junta.El mes de maig va iniciar-se el procés electoral per la renovació de la junta, tal com marquen els estatuts de l’entitat. La candidatura encapçalada per Sílvia Culell ha estat l’única presentada, i un cop validada per unanimitat,El president sortint, Jordi Badia, ha volgut agrair a totes les persones que han treballat a dins i fora de l’associació durant els darrers anys, i més, tenint en compte. Ha recordat la feina realitzada com és la campanya de la Cuina de la caça i la tòfona amb els sopars maridatges, la campanya de la Cuina del Bolet o la Nit del Turisme, entre altres accions, i, per consolidar-les i ampliar-les.La nova presidenta, Sílvia Culell, ha explicat que la voluntat és, si bé una de les novetats seràamb responsables de cadascuna de les àrees.