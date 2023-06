Més x Gironella proposa un govern «ampli i representatiu» al Consell Comarcal del Berguedà

, ​l'agrupació d'electors encapçalada per, proposa articular un "govern ampli i representatiu" alque sigui "un clar reflex dels resultats de les darreres eleccions municipals". La proposta sorgeix a conseqüència de la composició final que hi ha en aquest ens comarcal, que segons assenyala el grup, presenta "".La proposta, que ja va ser formulada en el marc del debat comarcal organitzat per l'ACEB i que no s'ha volgut posar sobre la taula de nou abans per no interferir en converses en la constitució d'ajuntaments,, apunten. Per una banda, ha atorgat una majoria de càrrecs electes en benefici d'una formació política, ERC; i de l'altra, una majoria de vots cap a una altra formació política, Junts. Així mateix, també fan referència a la representació, en forma de càrrecs electes i vots, de les formacions CUP, PSC i Som Avià, i de la mateixa Més x Gironella, que va sumar dos consellers.Els motius de la proposta, segons exposa Font, "van encaminats ainstal·lada en la política en general, però també en aquesta institució, buscant consens i projectes amplis, i". "Un govern fort de l'ens comarcal, amb unal en la defensa dels projectes, ha de ser una garantia per demostrar a les altres administracions catalanes i de l'Estat espanyol", afegeix Font. De fet, aquest "" garantiria que, sumar les sinergies amb les entitats representatives del territori i treballar de forma unitària per saltar qualitativament i quantitativa en les posicions complexes que, en molts camps, es troba la comarca del Berguedà, assevera l'agrupació.Així mateix, el grup apunta que aquest govern ampli ha de permetre també, fent referència a serveis eficients en tots els municipis, cobertura juridica i tècnica als ajuntaments per millorar l’agilitat en les tramitacions administratives, millora de connectivitats entre municipis, consolidació d'un model de residus també sostenible econòmicament, una aposta clara per la política de dinamització econòmica i industrial, el suport al talent jove, un enfocament cap a un turisme regeneratiu o l'aposta per estudis postobligatoris, entre altres. Necessitats i projectes reals, decisions que depenen exclusivament de la mateixa organització i funcionament de l'ens comarcal, i deixant de banda propostes que no són competència de l'ens comarcal o que simplement pretenen imposar una determinada mirada ideològica cap a un territori que s'ha demostrat divers i plural.En aquest sentit,, entès com l'espai de debat i presa de decisions més equitatiu de tots. "Allà, cada municipi té un vot, i és la suma dels vots dels 31 municipis el què reforça els projectes que es tiren endavant", afirma Font. Per aquest motiu, eque, en els últims anys, ha estat bàsicament informatiu. D'altra banda, des de Més x Gironella també emplacen els partits representats a l'ens comarcal a "prendre les decisions des de la comarca i en clau comarcal", deixant de banda aquelles situacions més o menys còmodes que hagin passat arreu dels ajuntaments del país, perquè "".Finalment, l'agrupació d'electors es posa a disposició de la resta de forces polítiques comarcals per, amb la premissa que aquesta sigui "àmplia i representativa del conjunt de la ciutadania del Berguedà".