S'esfondra parcialment un cobert ubicat al passeig de la Pau

Un cobert situat al passeig de la Pau de Berga, a tocar de l'Administració d'Autobusos, es vael diumenge. Els fets van ocórrer a mitja tarda, i malgrat l'activitat de transport públic centralitzada a la zona, afortunadament,"Hi ha hagut un cobert privat, que dona accés a un pati privat, que s'ha esfondrat", detalla l'alcalde de Berga,, que afegeix que la caiguda va ser pràcticament per complet en l'espai privat, i només van caure unes petites restes a la via pública. Per aquest motiu, els cossos de seguretat es van mobilitzar per assegurar la zona.Durant el dia d'avui, l'arquitecte municipal s'ha desplaçat al punt afectat juntament amb la propietat, i s'ha arribat a la conclusió que, donat que la seguretat pública no corre perill, ara és el privat qui s'haurà de fer càrrec de les actuacions escaients. D'aquesta manera, l'abalisament provisional s'ha retirat,

Converses al voltant de la futura estació

Per la seva banda, el grup municipal de(BeGI) va demanar a l'alcalde, ahir al vespre mateix, que actués "de forma urgent" per "garantir la seguretat dels vianants i de les persones que han de pujar i baixar dels autobusos". En concret, van demanar al consistori reforçar l'abalisament amb una senyalització que "afavoreixi la seguretat" de totes les persones que hi han de transitar, a peu o amb el vehicle privat, així com dels usuaris del transport públic.De fet, aprofitant la proximitat de l'Administració de Busos, el BeGI reclama a l'alcalde que convoqui una reunió amb tots els grups municipals per tal de "determinar, abans que acabi l'any,". En relació a això, Sànchez comparteix que aquesta reunió tindrà lloc, emfatitzant les seves paraules durant la sessió d'investidura respecte de la voluntat d'informar totes les forces del consistori i arribar a consensos. "Reitero el que vaig dir:, així que mirarem que la ubicació encaixi tant com sigui possible", ha apuntat Sànchez.