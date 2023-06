L'ICS Catalunya Central forma professionals del Berguedà per fer front a l'anquiloglòssia en nadons

Professionals de les àrees d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, Pediatria i Odontologia de l's'han format recentment en la detecció, l'abordatge i el tractament de l'(fre lingual curt) en nadons. El curs, adreçat a professionals del Berguedà, el Bages i l'Anoia, té com a objectiu que es puguia la mateixa consulta d'atenció primària,dels frens linguals curts, i realitzar undels casos que requereixin intervenció.L'anquiloglòssia pot provocar–com ara dolor i clivelles en la mare, i dificultats en l'extracció de la llet i en el guany ponderal, gasos o còlics en el nadó––com són dificultats en la parla, otitis, problemes respiratoris, trastorns del son i problemes de la columna vertebral, entre d'altres–. Es calcula queen major o menor grau, i la xifra augmenta quan la persona que examina està entrenada per a la detecció. En un estudi recent de l'Hospital del MarLa formació ha anat a càrrec de, llevadora de la Consulta de Lactància de l'ASSIR Osona i consultora internacional en lactància materna (International Board Certified Lactation Consultant, IBCLC), i, pediatra i referent de la consulta d'anquiloglòssia i lactància materna del Consorci Hospitalari de Vic. Precisament,, que ara s'ha estès a la resta de professionals del territori.En total,, que han après a detectar els símptomes de l'anquiloglòssia, quines repercussions té aquesta patologia en la lactància materna i com fer-ne la valoració i el tractament adequats. També s'han format –a través de casos pràctics amb nadons– en la, una intervenció que consisteix en la incisió del fre lingual quan aquest dificulta la mobilitat i les funcions de la llengua, i la posterior fisioteràpia que cal realitzar per assegurar-ne una bona evolució.