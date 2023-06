El PSC torna a l'alcaldia de Bagà amb Lluís Casas al capdavant

Nous colors s'obren camí a Cercs

El nou equip de govern de l'Ajuntament de Cercs, encapçalat per Urbici Malagarriga Foto: Cedida

. Ho ha fet a través de, que aquest darrer mandat ja ha estat regidor, amb diferents funcions. I és que, si bé inicialment va ser part de l'equip de govern, en coalició amb ERC, van sortir-ne al cap d'uns mesos per passar a l'oposició, amb escissions i una majoria a la minoria els darrers compassos del mandat. Ara bé,, ja que es va imposar a les eleccions.En el ple d'investidura, Casas ha comptat amb els vots favorables del seu grup i també els de Bagà Endavant, malgrat que. Ha estat un gest per permetre la investidura, que en tot cas, excepte un pacte poc probable entre els dos grups minoritaris,I, com anècdota, els ruixats d'ahir a la tarda, puntualment forts en algunes zones de l'Alt Berguedà, ja van requerir les primeres mobilitzacions de l'estrenat alcalde a la vila. Formen part del nou Ajuntament de Bagà:, de Compromís per Bagà (PSC);, de XBagà (ERC); i, de l'agrupació d'electors Bagà Endavant. La coalició entre els independents(ERC) ha trencat l'hegemonia convergent, sota les sigles de CiU primer i de Junts després, i del fins ara batlle del municipi, Jesús Calderer. El nou alcalde és, membre de la Plataforma Anti-incineradora de Cercs, que s'estrena en política. "", ha reconegut Malagarriga, que assevera que el nou equip de govern "tenim ganes de fer coses".El primer gran objectiu de l'estrenat Ajuntament de Cercs és, és a dir, el futur de l'antiga Central Tèrmica, assenyalant que "intentarem que, o no es faci res, o donar-li una altra sortida". I és que la principal preocupació del grup és "". En tot cas, Malagarriga assenyala que "la nostra intenció és no tocar el que ja funciona", i a més, volen implementar una nova manera de fer: "", incideix.D'aquesta manera, el nou Ajuntament de Cercs el conformen:, de Som Cercs;, de Tots Fem Cercs;, de Junts; i, d'Independents per Cercs.