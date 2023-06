El ple d'investidura de l'Ajuntament de Berga proclama alcalde Ivan Sànchez

ha estat proclamat novament alcalde de Berga. La sessió de constitució del nou consistori ha conclòs amb el nomenament de Sànchez com a guanyador de les eleccions, ja que ni ell ni cap dels altres candidats ha obtingut la majoria absoluta necessària de 9 vots.El renovat batlle ha declarat, en el seu primer parlament, que “entomo la vara d’alcalde amb orgull, responsabilitat i molta humilitat”. A més, ha valorat que llegeix el resultat de les urnes “no com una demanda de canvi, sinó d’un canvi de la manera de fer: la ciutadania ens ha llençat un missatge de feu el favor d’entendre-us, arribar a consensos i treballar plegats per Berga”.-Seguirà ampliació-