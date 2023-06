Els Mossos d'Esquadra s'acosten a les persones amb TEA en una jornada de familiarització a Berga

Fer-se lloc a la comarca

Trencar la barrera entre els nens i nenes amb(TEA) i els cossos de seguretat uniformats com els Mossos d'Esquadra. Aquest és l'objectiu de la primera jornada de convivència entre la comissaria de la policia catalana de la capital berguedana i l', impulsada per l'En concret, l'acte consisteix en una trobada aldemà, entre les 10.00 i les 13.00 hores, on el cos d'ordre interactuarà amb els presents, els farà partícips de propostes com undels Mossos, i permetrà als nens i nenes pujar a. A més, també hi haurà uns convidats d'honor:"La presència de persones uniformades no els és quotidiana i", ha apuntat el membre del grup de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de Berga,, que exposa que "si podem eliminar aquest obstacle, haurà tingut sentit aquest contacte". I és que, segons Vidal, els agents tenen l'encomana des dels serveis centrals d'establir relació amb les diferents associacions de suport a persones amb TEA, com una línia d'acció per a, començant pel desenvolupament d'una guia d'assistència per a una bona actuació dels Mossos amb persones amb TEA."Nosaltres no teníem la intenció de contactar-hi i prou:", remarca l'agent, que sentencia que "no volem ser un problema, sinó una ajuda". Per aquest motiu, la iniciativa "".Per la seva banda, la presidenta de l'Associació d'Autisme del Berguedà,, celebra la proposta assenyalant la "sensibilització" dels Mossos d'Esquadra, i en destaca l'ocasió per fer un pas més en la. "Ens fa moltíssima il·lusió, s'han implicat molt", referma Díaz.De fet, la jornada també esdevé una oportunitat per a l'entitat dei iniciar un seguit de contactes i activitats amb la societat berguedana. I és que, malgrat que fa un any que la presidenta va engegar els tràmits per constituir l'associació, fa tot just cinc mesos que s'ha constituït formalment iÉs a dir, Díaz i la resta de membres de la junta s'han proposat créixer per tal de, en primer lloc,i altres entitats socials amb més trajectòria per tal de consolidar-se i, a continuació, poder començar a prestar serveis a la resta de famílies berguedanes que necessitin ajuda. "Volem tenir múscul econòmic per tal de finançar part dels tractaments a les persones que ho necessitin", expressa la presidenta i fundadora, que també es mostra disposada a col·laboraramb aspectes com l'obtenció d'ajudes públiques, els recursos a l'abast i tràmits de discapacitat, entre altres.En aquest sentit, Díaz emfatitza que "", i apunta que molts pares i mares opten per portar la situació en privat. Tot i això, conscient de les dificultats, ja que és mare d'un fill de 5 anys amb TEA, posa en valor la tasca de la comunitat. A més, l'Associació també vol esdevenir, ja que lamenta que hi ha molt pocs psiquiatres i psicòlegs al servei.Així mateix, des de l'Associació d'Autisme del Berguedà també volen, anant directament a les escoles i instituts per parlar del TEA i sensibilitzar els joves. "Sovint, trobem persones que, i volem explicar que un autista no és ni menys ni més que tu, simplement", detalla.