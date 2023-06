Berga iniciarà la temporada estival demà amb l’obertura de les piscines municipals i una vetllada musical

Benvingut solstici d'estiu! pic.twitter.com/VegYoxwb5m — Ajuntament de Berga (@AjuntamentBerga) June 15, 2023

Aquesta setmana comença la temporada d'estiu a Berga, amb l', que estaran en funcionament, en horari ininterromput de 10.00 a 20.00 hores. Enguany, es mantindran les mateixes tarifes per a l'ús de les instal·lacions esportives i la taquilla estarà situada a la porta d'accés més propera a la zona de nadons.En els últims mesos, els operaris de la brigada municipal i els Serveis Tècnics del consistori berguedà han completat les tasques d'adequació de les instal·lacions. Una de les millores implementades ha estat la. En concret, des del consistori detallen que la superfície total de gespa renovada ha estat de 2.810 metres quadrats. Altres actuacions implementades han estat la millora de lade les piscines per garantir el manteniment de la gespa i l'per efectuar la neteja de les piscines.D'aquesta manera, i per tal de donar la benvinguda a l'estiu, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un. Per l'ocasió, s'ha programat un espectacle familiar protagonitzat per(19.00) i una actuació musical, a càrrec del grup(20.00). L'acte és gratuït i està organitzat per les àrees d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Berga, amb el suport de la Diputació de Barcelona.Aquest estiu,per fer ús de les instal·lacions de bany. L'accés a la piscina pels infants (de 4 a 14 anys), les persones majors de 65 anys i pensionistes i les persones amb discapacitat (grau igual o superior al 33 %) té un cost de, mentre que les persones acompanyants de persones amb discapacitat (grau igual o superior al 65 %) tenen l'El preu de l'entrada per a les persones adultes d'entre 15 i 64 anys és de. A més, hi ha una tarifa reduïda d'per accedir a la piscina durant l'última hora d'obertura de les instal·lacions (de 19.00 a 20.00 hores) i un(juliol o agost) per a unitats familiars de diversos membres que costa entre 65 i 80 euros. D'altra banda, s'ofereixen abonaments per a(25-35 euros), per a(35-50 euros) i(42-62 euros). No es fa distinció entre la tarifa diària i la tarifa de cap de setmana.Els tiquets senzills d'entrada diària es poden adquirir a, però els abonaments familiars mensuals (juliol o agost) i els abonaments en què s'apliqui algun tipus de descompte caldrà tramitar-los presentant la documentació corresponent a l'de l'Ajuntament de Berga.Berga implementarà l'accés gratuït a les instal·lacions de bany de la zona esportiva quan es produeixin episodis d'onada de calor., que es correspon amb les alertes de color taronja i vermell, respectivament. Aquests avisos emesos pel SMC acostumen a estar actius durant les tardes.L'aforament màxim serà dei el control d'accés es farà mitjançant tiquets numerats que els usuaris i usuàries rebran a l'entrada de la piscina i que hauran de retornar en el moment que decideixin abandonar l'equipament. Les persones que disposin de l'abonament de temporada o l'abonament familiar també podran accedir gratuïtament i, en cas que es produeixin cues. Els infants menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta que haurà de fer-se responsable de l'entrada i sortida dels menors a les instal·lacions. Les persones adultes només podran fer-se càrrec de cinc infants, com a màxim, signant l'autorització corresponent.