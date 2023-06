Junts per Berga descarta formalment liderar la majoria alternativa a la CUP

Berga 2023 Totes les dades Cens total: 12.306 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 6.389 51,91% Abstencions: 5.917 48,08% Vots nuls: 123 1,92% Vots en blanc: 142 2,26% Partit Vots % Regidors

Després de guardar silenci durant dies, i a tan sols 24 hores perquè se celebri el ple d'investidura,s'ha pronunciat respecte del seu posicionament de cara a la formació del nou govern a la ciutat, i ha descartat formalment fer part de la majoria alternativa a la CUP. Així,En un comunicat de premsa, Junts per Berga assenyala que la decisió s'ha près en una assemblea d'afiliats celebrada el darrer vespre, on els assistents han coincidit en. En primera instància, fan èmfasi que "Junts per Berga és un partit que ve a complir els seus compromisos", i per això, tot i que matemàticament sumin majoria els tres grups fora de l'actual equip de govern, "". I és que, tal com va repetir en diferents ocasions el mateix Caballé durant la campanya i reitera la nota, la formació "".Junts per Berga també incideix en el text que "", puntualitzant que els resultats "l'empenyen a haver de teixir complicitats i pactes amb les diferents forces polítiques", és a dir, "a cohesionar les sensibilitats polítiques i a arribar a consensos". Serà en aquest punt que la formació es compromet a "", i obren la porta a, "si es donen els condicionants que aquest govern no compleix amb les polítiques que demanda la ciutat",En definitiva, la formació clou el comunicat fent constar que la seu "objectiu i raó de ser com a grup polític és la transformació de Berga", i per això, "".Les brases del debat electoral a la capital berguedana s'han encès tot just aquesta setmana, un cop passada La Patum. Però, tot i el Corpus, els grups i regidors electes no s'han aturat i hanque, sense cap majoria, restava oberta. La mateixa Junts per Berga reconeix que ha tingut "contactes amb les diferents forces polítiques" i que ha intercanviat punts de vista amb la societat berguedana conscients que les matemàtiques electorals "".Ara bé, ja fa un parell de dies que aquesta entesa, que també hauria d'haver comptat amb el(BeGI), semblava no prosperar. Així ho va avançar la cap de llista de BeGI,, que va llegir el silenci dels de Caballé com una negativa al pacte: "". En canvi, es mostrava més esperançat el candidat socialista,, que reclamava que "", i s'emplaçava fins al dissabte a les 12.00 hores per aconseguir-ho.Amb aquest escenari, i sempre que no hi hagi un gir de guió de darrera hora,, i només caldrà veure si reedita la coalició de govern amb ERC com en l'actualitat, malgrat que tampoc sumen majoria i hauran de ser fiscalitzats al llarg dels quatre anys.