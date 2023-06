Ni crític, ni precipitat d'una gran alçada: el ferit a la fira de La Patum va demanar l'alta voluntària de l'Hospital

a la zona de la fira instal·lada amb motiu de La Patum , al passeig de la Indústria de Berga. Aquesta persona,per haver caigut d'una alçada considerable, va abandonar l'al cap de poques hores després de. Així ho han confirmat des del mateix centre i per part de la Regió Sanitària Catalunya Central del, que apunten que van atendre el pacienti que va ser, responsable de l'hospital de campanya amb motiu de les festes de Corpus a la ciutat.Segons les fonts consultades, els fets es remunten a la, als volts de les 04.30 hores, quan dues unitats mòbils de la Creu Roja, així com agents de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, es van desplaçar a la zona de la fira de La Patum per. L'home es va fer una ferida sagnant després de caure d'aproximadament un metre i mig d'alçada (alguns testimonis ho situen en unaubicada a l'inici del passeig de la Indústria) iEls sanitaris van tractar el ferit, que, ja que, a continuació,. És precisament aquest context de persona en estat crític el que va comportar desconeixement i informacions creuades que no coincidien en les primeres hores, i que s'han pogut desentranyar amb el pas dels dies.Sigui com sigui, des del Departament de Salut emfatitzen que aquesta personaal llarg de les darreres 24 hores de celebració de La Patum i recollides en el resum d'intervencions publicat per la Policia Local de Berga, amb casuístiques com contusions, esquinços, ferides i fractures, entre altres. Aquella jornada, a més, l'hospital de campanya de la Creu Roja va assistir un total de, la gran majoria per cremades (83).